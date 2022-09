Von der Leyenová prednesie správu o stave Únie v kontexte vojny

Štrasburg 14. septembra (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v stredu o 09.00 h prednesie na pôde Európskeho parlamentu v Štrasburgu v poradí už svoju tretiu správu o stave Európskej únie. Informuje spravodajca TASR zo Štrasburgu.



Šéfka exekutívy EÚ predstaví pred europoslancami prácu eurokomisie za uplynulý rok - od septembra 2021 - a načrtne aj nadchádzajúce plány. Podľa očakávania by sa jej prejav mal zamerať hlavne na súčasnú ekonomickú a geopolitickú situáciu v Európe.



Von der Leyenová by mala predstaviť, ako bude vyzerať ďalšia podoba solidarity EÚ s Ukrajinou, čeliacou ruskej agresii, a upozorní aj na sankčný režim eurobloku voči Rusku.



Mediálne najočakávanejšími sú jej vyjadrenia týkajúce sa opatrení na zabezpečenie dodávok energií do EÚ, obmedzenie Únie na závislosti od ruských fosílnych palív a najmä to, aký scenár ponúkne pre riešenie súčasných prudko rastúcich cien energie.



Rovnako by mala poukázať aj na význam a ciele Európskej zelenej dohody a zelenej transformácie, digitalizácie, zhodnotiť spoločnú reakciu EÚ na pandémiu ochorenia COVID-19 a pripravenosť čeliť budúcim možným zdravotným krízam.



Po vystúpení von der Leyenovej bude nasledovať diskusia s europoslancami, pričom ako prví sa slova ujmú predsedovia politických frakcií zastúpených v europarlamente. Poslanci by mali posúdiť prácu eurokomisie, ako aj jej plány na nasledujúci rok.



Každoročná diskusia o stave Únie umožňuje europoslancom kontrolovať výsledky a priority Európskej komisie a prispievať k určovaniu politického smerovania EÚ ako takej.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)