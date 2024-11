Von der Leyenová predstavila nových eurokomisárov a ich agendu

Brusel/Štrasburg 27. novembra (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v stredu doobeda v pléne Európskeho parlamentu v Štrasburgu postupne predstavila europoslancom všetkých 26 členov budúceho kolégia komisárov. Nakrátko hovorila o ich pracovnej agende a význame tejto agendy pre EÚ a Európanov, informuje spravodajca TASR.



Na úvod uviedla, že jej nový tím uprednostní prácu zameranú na zvýšenie konkurencieschopnosti EÚ.



"Naša sloboda a suverenita závisia viac ako kedykoľvek predtým od našej ekonomickej sily. Naša bezpečnosť závisí od našej schopnosti konkurovať, inovovať a vyrábať," povedala pred europoslancami ešte pred hlasovaním o schválení Európskej komisie ako celku. Aj európsky sociálny model závisí od rastúcej ekonomiky, pričom Európa čelí demografickým zmenám, dodala.



V rámci prejavu uviedla, že EÚ musí urýchlene zvýšiť výdavky na obranu, varovala, že "nemá čas na strácanie", lebo na jej hraniciach zúri vojna a hrozby sú vážne. Podľa jej slov "niečo nie je v poriadku", keď Rusko vynakladá deväť percent HDP na obranu oproti 1,9 percenta EÚ.



V oblasti ekonomiky a obchodu nová eurokomisia bude mať spoločný plán pre dekarbonizáciu a konkurencieschopnosť, aby sa vyvážili klimatické záväzky EÚ s obchodnými a hospodárskymi záujmami.



Spresnila, že cieľom legislatívneho programu novej EK bude dobiehať Spojené štáty a Čínu pri vytváraní nových podnikov, zavádzaní nových technológií a zvyšovaní sebestačnosti a bezpečnosti EÚ.



Opakovane zdôraznila, že jej nový kabinet bude "tím", ktorý pracuje v prospech európskych občanov a bude sa inšpirovať každodennou realitou bežných ľudí. Zároveň to bude tím, ktorý bude pracovať s členskými štátmi a s europarlamentom. Vyzvala eurokomisárov, aby sa častejšie zapájali do prác výborov EP.



"Budeme pracovať na posilnení partnerstva s parlamentom. Môžete sa v tom spoľahnúť na mňa a môžete sa spoľahnúť na Maroša Šefčoviča," povedala. Slovenský eurokomisár okrem obchodnej politiky e ekonomickej bezpečnosti pokračuje s agendou medziinštitucionálnych vzťahov, čiže s kontaktmi medzi EK, EP a Radou EÚ.



Von der Leyenová vyjadrila radosť nad tým, že má "pestrý" tím, keď noví eurokomisári zastupujú všetky členské štáty a viaceré generácie. Spresnila, že sú medzi nimi bývalí premiéri, ministri či primátori, takí, čo riadili veľké podniky alebo pracovali pre mimovládne organizácie, bývalí novinári či biológovia, ľudia z vidieku, zástupcovia veľkomiest, takí, čo prežili vojnu, aj ktorí spoznali prechod svojich krajín ku demokracii.



"Som hrdá, že tento tím je tak pestrý v toľkých možných spôsoboch," uviedla. Radosť vyjadrila aj nad tým, že sa jej podarilo do kolégia presadiť až 11 žien, aby nová eurokomisia bola aj rodovo vyvážená. EK rovnako ako europarlament podľa jej slov nikdy neprestanú bojovať za úplnú rovnoprávnosť žien v Európe.











