Von der Leyenová predstavila plán boja proti variantom koronavírusu

Brusel 17. februára(TASR) - Európska komisia (EK) schválila v stredu dohodu o nákupe ďalších 300 miliónov dávok vakcíny proti novému koronavírusu s americkou farmaceutickou firmou Moderna. Oznámila to v stredu počas videobrífingu s novinármi predsedníčka EK Ursula von der Leyenová.



Dohoda predpokladá dodanie 150 miliónov dávok v tomto roku s opciou dodania rovnakého množstva v roku 2022.



Pôvodná zmluva medzi EK a spoločnosťou Moderna z novembra 2020 garantovala dodávku 80 miliónov vakcín s možnosťou doobjednania ďalších 80 miliónov dávok.



Šéfka EK na videobrífingu predstavila tiež akčný plán boja proti infekčnejším variantom koronavírusu s názvom "HERA incubator", ktorý má zaistiť spoluprácu farmaceutických firiem, laboratórií, zdravotníckych orgánov a výskumných inštitúcií v EÚ a na celom svete. Jeho cieľom je poskytnúť stimuly na vývoj nových vakcín prispôsobených novým variantom, urýchliť proces ich schvaľovania a zabezpečiť rozšírenie výrobných kapacít.



EK podľa agentúry DPA navrhuje vývoj špecializovaných testov a intenzívne využívanie sekvenovania genómu. Na tento účel má byť k dispozícii 75 miliónov eur z fondov EÚ a ďalších 150 miliónov eur na výskum variantov vírusu. V bloku 16 štátov EÚ a piatich ďalších krajín nazvanom Vaccelerate sa majú urýchliť klinické testy, a to aj u detí a dospievajúcich.



Podľa von der Leyenovej bolo v EÚ doposiaľ zaočkovaných 22 miliónov ľudí, sedem miliónov z nich už dostalo aj druhú dávku vakcíny. Očkovanie sa však musí podľa nej v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch zrýchliť. Šéfka EK ubezpečila, že dodávky troch doteraz schválených vakcín do EÚ sa budú zvyšovať.