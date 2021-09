Von der Leyenová presviedča balkánske krajiny o ich budúcnosti v EÚ

Brusel 29. septembra (TASR) - Budúcnosť Kosova je v Európskej únii. Uviedla to predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v stredu počas pobytu v Prištine, na jednej zo zastávok svojej oficiálnej cesty po krajinách západného Balkánu. Zároveň vyzvala Kosovo a Srbsko, aby vyriešili svoje spory prostredníctvom dialógu.



Šéfka eurokomisie naplánovala svoju návštevu po krajinách tohto regiónu pred mimoriadnym októbrovým summitom EÚ-západný Balkán, ktorý pripravilo slovinské predsedníctvo v Rade EÚ. V utorok navštívila Severné Macedónsko, v stredu boli na programe Kosovo, Čierna Hora a Srbsko a vo štvrtok zavíta do Bosny.



Von der Leyenová počas spoločnej tlačovej konferencie s kosovským premiérom Albinom Kurtim uviedla, že si želá budúcnosť, v ktorej je Kosovo, podobne ako aj ostatné krajiny západného Balkánu, súčasťou EÚ. "Prešli sme dlhú cestu. Urobili sme veľký pokrok, ale nikdy nestrácame zo zreteľa náš cieľ: že celý západný Balkán, aj Kosovo, budú súčasťou Európskej únie," spresnila.



Pri tejto príležitosti odkázala, že je životne dôležité, aby Kosovo a Srbsko normalizovali svoje vzťahy. Podľa jej slov dialóg medzi oboma stranami, ktorý sa koná pod taktovkou EÚ, je jedinou platformou na riešenie súčasnej krízy. Najnovší spor medzi Belehradom a Prištinou vypukol okolo uznávania evidenčných čísel na automobiloch po prekročení hraníc Srbska alebo Kosova.



Von der Leyenovú na tomto stretnutí sprevádzal aj osobitný zástupca EÚ pre dialóg medzi Belehradom a Prištinou Miroslav Lajčák.



Šéfka eurokomisie Kosovčanom pripomenula spoločné snahy v boji proti pandémii koronavírusu s cieľom urýchliť očkovanie v Kosove. Dodala, že EÚ darovala Kosovu viac ako 387.000 dávok vakcín a ďalšie dávky pripravuje.



Spomenula aj ozdravný plán EÚ po koronakríze a snahy eurobloku pomáhať pri oživení aj západnému Balkánu. Únia zmobilizovala vyše 3,3 miliardy eur pre tento región a podľa jej slov Kosovo z tejto pomoci získa 168 miliónov eur na vyrovnanie sa s následkami pandémie.



Dodala, že v dlhodobom horizonte Únia plánuje aj strategickejšie investície, čo je cieľom hospodárskeho a investičného plánu pre západný Balkán v objeme deväť miliárd eur.



"To, čo teraz potrebujeme, sú kvalitné a zrelé projekty, ktoré navrhnete a predložíte. Ide o proces, ktorý má vo svojich rukách Kosovo," opísala situáciu s tým, že európske investície podporia tvorbu nových pracovných miest pre Kosovčanov. A dodala, že na rok 2021 EÚ v rámci uvedeného plánu pre tento región vyčlenila 500 miliónov eur. "Som rada, že môžem oznámiť, že na tento rok navrhneme ďalších 600 miliónov eur. Spojme teda svoje sily, aby bol tento plán úspešný," odkázala svojim hostiteľom a pripomenula, že zdroje z EÚ sú určené aj na projekt "mierovej diaľnice" spájajúcej Prištinu a mesto Niš v Srbsku.



Podľa jej slov sa všetky krajiny regiónu musia sústrediť nielen na integráciu s EÚ, ale aj na vzájomnú vnútroregionálnu integráciu. "Všetkých šesť partnerov sa na spoločnom regionálnom trhu musí rýchlo pohnúť dopredu. To je predpokladom rastu a silného hospodárskeho rozvoja," zdôraznila.



Podobne ako v utorok v Podgorici, aj v Prištine von der Leyenová zdôraznila význam, ktorý krajina dosiahla v oblasti reforiem súvisiacich s EÚ, a vyzvala na prehĺbenie reformných snáh najmä v oblasti právneho štátu a boja proti korupcii a organizovanému zločinu.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)