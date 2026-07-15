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Von der Leyenová pricestovala do Kyjeva

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Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová (vľavo) a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa vítajú počas stretnutia v Kyjeve v piatok 20. septembra 2024 Foto: TASR/AP

Predsedníčka eurokomisie v príspevku tiež uviedla, že v Kyjeve bude diskutovať o prístupovom procese Ukrajiny do EÚ a o jej prípravách na zimu.

Autor TASR
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Kyjev 15. júla (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová pricestovala v stredu na návštevu Ukrajiny. Na sieti X po príchode do Kyjeva uviedla, že sa tam chystá oznámiť nové projekty zamerané na integráciu európskych obranných priemyslov s ukrajinským. Počas návštevy si tiež prevezme od ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského nové ukrajinské vyznamenanie Rad Európy. Informuje o tom TASR.

Od začiatku ruskej invázie vo februári 2022 ide podľa Von der Leyenovej o jej 11. návštevu Ukrajiny. Bez bližších podrobností ju ešte v utorok podľa ukrajinských médií avizoval hovorca EK Olof Gill. „Je to výnimočný okamih. Ukrajina zaznamenala silný vojenský rozmach. Situácia sa obracia,“ napísala na X šéfka EK.

Poľská spravodajská stanica TVP World v utorok informovala, že mala k dispozícii návrh dohody, ktorej cieľom je financovať nové spoločné podniky európskych a ukrajinských spoločností týkajúce sa aj výroby dronov a rakiet. Časť tejto dohody má údajne v stredu podpísať Zelenskyj a von der Leyenová.

Predsedníčka eurokomisie v príspevku tiež uviedla, že v Kyjeve bude diskutovať o prístupovom procese Ukrajiny do EÚ a o jej prípravách na zimu.

EÚ v utorok otvorila ďalšie dve kapitoly v prístupových rokovaniach s Kyjevom, ktoré sa týkajú vonkajších vzťahov. Ministri členských krajín na stretnutí v Bruseli začali so svojím ukrajinským náprotivkom rokovať o bezpečnosti, obrane a zahraničnej politike.
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