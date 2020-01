Leyenová: Priority chorvátskeho predsedníctva sa zhodujú s plánmi EK

Záhreb 10. januára (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová sa spolu so s kolégiom eurokomisárov vo štvrtok a piatok zúčastnila v Záhrebe na podujatiach spojených s inauguráciou chorvátskeho predsedníctva v Rade Európskej únie.



Po spoločnom zasadnutí exekutívy EÚ s ministrami chorvátskej vlády, ktorí budú mať do konca júna na starosti európsku pracovnú agendu, von der Leyenová vyjadrila spokojnosť s tým, že hlavné priority chorvátskeho predsedníctva sa zhodujú s prioritami jej kabinetu. To podľa jej slov umožní obom inštitúciám - eurokomisii a Rade EÚ - úzko spolupracovať.



Medzi priority chorvátskeho predsedníctva patrí hospodársky sa rozvíjajúca a lepšie prepojená Európa, ktorá chráni svojich občanov a má silnejšie postavenie vo svete.



Piatkové spoločné zasadnutie eurokomisie a chorvátskej vlády premiéra Andreja Plenkoviča bolo prvým oficiálnym pracovným podujatím chorvátskeho predsedníctva. Rokovania boli zamerané najmä na tvorbu sedemročného rozpočtu EÚ, pobrexitové rokovania s Londýnom, rozširovanie EÚ, ako aj na environmentálne a zahraničnopolitické otázky.



Šéfka eurokomisie pri tejto príležitosti pripomenula, že EÚ musí urgentne konať ak chce splniť svoje klimatické ciele pre roky 2035 a 2050, čo si vyžaduje novú stratégiu pre investície, inovácie a rozvoj technológií. Jej kabinet v rámci prípravy potrebnej legislatívy na budúci týždeň predstaví mechanizmus pre spravodlivý fond na prechod na bezuhlíkové hospodárstvo a tiež udržateľný investičný plán, ktorý má vyjsť v ústrety regiónom, ktoré dekarbonizácia najviac zasiahne.



Von der Leyenová ocenila Plenkoviča, že chce dať novú dynamiku rozširovaciemu procesu, čo má potvrdiť májový summit EÚ - západný Balkán v Záhrebe. Upozornila, že Albánsko a Severné Macedónsko splnili podmienky na začatie rokovaní a že EÚ aj napriek ochote modernizovať prístupový proces by tieto podmienky nemala zmeniť, len zlepšiť metodiku prístupových rokovaní. Potvrdila, že nová metodika, ktorú požaduje Francúzsko, bude pripravená ešte pred záhrebským summitom.



Predsedníčka EK ocenila aj prioritu Záhrebu, aby EÚ hrala dôležitejšiu úlohu vo svete. Podľa jej slov sa Únia môže stať hlavným globálnym aktérom vďaka svojej obchodnej sile a reputácii pri sprostredkovaní ukončenia konfliktov, kde má dostatok skúseností a dobrej reputácie.



S odkazom na brexit a nadchádzajúce rokovanie a s Londýnom von der Leyenová spresnila, že "úloh je veľa a času málo", podľa jej slov si však EÚ želá s Britániou dobré susedské, partnerské a priateľské vzťahy. Bude ale záležať na britskej strane do akej miery bude ochotná prekonať niektoré názorové rozdiely a ako hlboko bude chcieť rešpektovať základné slobody EÚ a integrovať sa s jednotným európskym trhom. Ocenila však, že Británia chce úzko s EÚ spolupracovať na výzvach celosvetového významu ako sú ochrana klímy či bezpečnosť.



EK v júni zhodnotí prvú časť pobrexitových rokovaní s Britániou, kde sa podľa von der Leyenovej ukáže aj prínos chorvátskeho predsedníctva v celom tomto procese.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)