Von der Leyenová pripustila možnosť zlyhania rokovaní s Britániou

Brusel/Londýn 11. decembra (TASR) - Rokovania so Spojeným kráľovstvom v súvislosti s dohodou o budúcom partnerstve sa nevyvíjajú dobre, uviedla v piatok na summite EÚ v Bruseli predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová.



Tlačové agentúry Reuters a AFP informovali, že šéfka eurokomisie počas stretnutia s premiérmi a prezidentmi členských krajín EÚ priznala, že pravdepodobnosť dohody o budúcich obchodných vzťahoch s Britániou je veľmi nízka.



Brexit a budúce vzťahy medzi Bruselom a Londýnom neboli na pracovnom programe summitu, von der Leyenová však informovala o svojim stredajších rokovaniach s britským premiérom Borisom Johnsonom.



"Situácia je zložitá. Hlavné prekážky zostávajú," opísala situáciu a spresnila, že pravdepodobnosť scenára bez dohody je vyššia než dosiahnutie dohody. "Uvidíme v nedeľu, či bude dohoda možná," dodala s odkazom na výsledok jej rokovaní s Johnsonom, podľa ktorých vyjednávači z oboch strán dostali šancu na preklenutie troch zostávajúcich sporných otázok do konca tohto týždňa.



Európska komisia, ktorá v mene celej EÚ vedie rokovania so Spojeným kráľovstvom, vo štvrtok predstavila mimoriadne a časovo obmedzené opatrenia pre oblasť rybného hospodárstva, ako aj pre cestnú a leteckú dopravu, ktoré začnú platiť od 1. januára 2021, ak sa nepodarí dohodnúť sa s britskou stranou.



Von der Leyenová pri tejto príležitosti ocenila aj pokrok dosiahnutý pri implementácii dohody o brexite, ktorý v utorok oznámili podpredseda EK Maroš Šefčovič a šéf úradu britskej vlády Michael Gove: dohoda ponecháva v platnosti brexitové ustanovenia týkajúce sa režimu na írsko-severoírskych hraniciach.



Spojené kráľovstvo oficiálne opustilo Európsku úniu 31. januára 2020 a 31. decembra, po skončení takzvaného prechodného obdobia, opustí aj jednotný trh EÚ a colnú úniu. Ak nebude uzavretá dohoda o budúcom partnerstve, obchodné vzťahy medzi euroblokom a Britániou sa budú riadiť iba pravidlami Svetovej obchodnej organizácie (WTO).



