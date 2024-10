Von der Leyenová prisľúbila Bosne pomoc po povodniach

Sarajevo 25. októbra (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v piatok v Sarajeve prisľúbila Bosne a Hercegovine (BaH) podporu v období, keď krajina zápasí s reformami potrebnými na napredovanie k členstvu v Európskej únii. TASR o tom informuje podľa agentúry AP.



"Máme rovnakú víziu budúcnosti. Budúcnosti, v ktorej je Bosna a Hercegovina plnohodnotným členom Európskej únie," vyhlásila von der Leyenová na spoločnej tlačovej konferencii s bosnianskou premiérkou Borjanou Krištovou. "Budeme na tom naďalej pracovať. Ušli sme už dlhú cestu, ešte stále máme pred sebou kus cesty, ale som presvedčená, že sa vám to podarí."



Predsedníčka EK pricestovala zo Severného Macedónska do Bosny už vo štvrtok, pričom najprv navštívila dedinu Donja Jablanica, ktorá bola zničená nedávnymi povodňami a zosuvmi pôdy. Katastrofa si začiatkom októbra vyžiadala 27 obetí a malá dedina bola prakticky zasypaná skalami z kameňolomu, ktorý sa nachádza na kopci nad ňou. Von der Leyenová oznámila, že EÚ tam posiela okamžitý balík pomoci vo výške 20 miliónov eur a neskôr poskytne aj podporu na jej obnovu.



Šéfka eurokomisie počas tohto týždňa cestuje po krajinách západného Balkánu, aby ich ubezpečila, že rozširovanie Únie zostáva pre 27-členný blok naďalej prioritou. Z Bosny a Hercegoviny odcestovala do susedného Srbska.



Krajiny západného Balkánu – Albánsko, Bosna, Kosovo, Čierna Hora, Severné Macedónsko a Srbsko – sa nachádzajú v rôznych fázach procesu kandidatúry na členstvo v EÚ. Tieto krajiny boli frustrované pomalým tempom tohto postupu, ale ruská invázia na Ukrajinu vo februári 2022 podnietila európskych lídrov, aby celý proces urýchlili.



Minulý rok predstavitelia EÚ ponúkli krajinám západného Balkánu plán podpory rastu v hodnote šiestich miliárd eur v snahe zdvojnásobiť ekonomiku regiónu v nasledujúcom desaťročí a urýchliť ich úsilie o vstup do bloku. Táto pomoc je podmienená reformami, ktoré by zosúladili ich ekonomiky s pravidlami EÚ.



BaH požiadala o členstvo v EÚ vo februári 2016 a štatút kandidátskej krajiny jej udelili v decembri 2022. V marci tohto roka lídri EÚ v zásade súhlasili so začatím prístupových rokovaní, hoci krajina musí pred vstupom vykonať ešte veľa reforiem.



Rada EÚ koncom minulého roka napríklad vyzvala na posilnenie právneho štátu a zdôraznila, že Sarajevo musí zintenzívniť úsilie v boji proti korupcii a organizovanej trestnej činnosti. Vyzvala tiež na uskutočnenie ďalších ústavných a volebných reforiem na zabezpečenie rovnosti a nediskriminácie všetkých občanov.