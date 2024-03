Von der Leyenová: Putina čaká za vojnové zločiny súd v Haagu

Bukurešť 7. marca (TASR) - Väčšina šéfov vlád a štátov a lídrov politických strán zastrešených Európskou ľudovou stranou (EPP) vo štvrtok na kongrese ľudovcov v Bukurešti vyjadrila podporu Ukrajine, ktorá už tretí rok čelí ruskej invázii. K týmto názorom sa vo svojom prejave pridala aj predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová, informuje z Bukurešti spravodajca TASR.



Von der Leyenová pripomenula, že Ukrajina vstúpila do tretieho roku vojny, ktorú rozpútalo Rusko. Konštatovala tiež, že dnes nie je pre EÚ naliehavejšia téma ako Ukrajina.



"Bola som v Buči po oslobodení mesta, nezabudnem na vrecia na telá. Na nevinných civilistov, mladých, starých, ktorých zabili Putinovi vojaci. Nezabudnem na zúfalých rodičov, ktorým uniesli deti do Ruska," povedala šéfka eurokomisie pred asi 2000 delegátmi kongresu.



Upozornila, že Putin je stíhaný za vojnové zločiny a v Haagu ho čaká Medzinárodný trestný súd (ICC).



"Putin je stíhaný za vojnové zločiny a bude súdený. Čaká ho vojnový súd," vyhlásila von der Leyenová po tom, ako uviedla, že Putin je zodpovedný aj za smrť ruského opozičného politika Alexeja Navaľného, hlavného odporcu Kremľa, ktorý vo februári zomrel vo väzení za podozrivých okolností.



V časti svojho prejavu venovaného Ukrajine zdôraznila, že Európa bude stáť pri Ukrajine, kým to bude potrebné. Hoci Rusko zničilo domy, nemocnice a škôlky, nedokázalo zničiť sen Ukrajincov o slobodnej a prosperujúcej Ukrajine, v srdci Európskej únie, dodala s tým, že tento sen žije aj v Moldavsku, Gruzínsku a na západnom Balkáne.