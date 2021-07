Von der Leyenová ráta s pomocou Slovinska pri schvaľovaní plánu obnovy

Ľubľana 1. júla (TASR) - Európska komisia (EK) ráta s podporou Slovinska pri schválení národných plánov obnovy a odolnosti v Rade EÚ ešte pred letnými prázdninami, aby miliardy eur cez ozdravný plán začali čo najskôr prúdiť. Uviedla to predsedníčka EK Ursula Von der Leyenová vo štvrtok popoludní na spoločnej tlačovej konferencii so slovinským premiérom Janezom Janšom v slovinskom mestečku Brdo.



Slovinský premiér ocenil, že von der Leyenová prišla do Slovinska so všetkými členmi eurokomisie, čo podľa jeho slov pomôže lepšiemu výkonu polročného predsedníctva v Rade EÚ.



Janša pripomenul, že v poradí druhé predsedníctvo Slovinska sa začína krátko po oslavách 30. výročia vydobytia nezávislosti a slobody jeho krajiny, a ocenil, že Slovinci sa podieľajú na formovaní budúcnosti EÚ ako jej plnoprávny člen.



Obaja politici čelili sérii otázok spojených s kritikou voči slovinskej vláde, týkajúcom sa sporu so štátnou tlačovou agentúrou STA vo veci jej financovania, ako aj toho, že Ľubľana zatiaľ nedelegovala svojich prokurátorov do Európskej prokuratúry (EPPO), čo môže ohroziť kontrolu miliárd eur prúdiacich do krajiny cez ozdravný plán.



Von der Leyenová uviedla, že Janša sa aj počas štvrtkového stretnutia s kolégiom komisárov zaviazal obe záležitosti čo najskôr vyriešiť. Upozornila, že na tok financií z rozpočtu EÚ okrem EPPO dohliada aj Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) a tiež nový mechanizmus podmienenosti čerpania fondov dodržiavaním zásad právneho štátu.



Slovinský premiér zdôraznil, že v piatok jeho vláda zaujme stanovisko k EPPO, pričom podľa jeho slov prokurátori budú vybratí najneskôr do septembra. Pripomenul zároveň, že počas jeho terajšej a predošlých vlád nikdy nedošlo k zneužívaniu eurofondov. V otázke financovania agentúry STA je údajne dohoda "na spadnutie" a táto záležitosť sa čoskoro vyrieši.



"Dnes môžeme hovoriť o obnove, ale ešte nie sme za vodou," opísal premiér súčasnú pandemickú situáciu v EÚ. Pripomenul, že eurokomisia zohrala rozhodujúcu úlohu pri zaobstarávaní a distribúcii vakcín, ako aj pri presadení COVID pasov, ktoré začali platiť od 1. júla.



Spresnil, že slovinské predsedníctvo chce prispieť k debatám v rámci Konferencie o budúcnosti Európy, aby to bol ozajstný dialóg s občanmi. "Po finančnej a migračnej kríze, po brexite a pandémii je čas hovoriť o veciach, ktoré budú formovať budúcnosť Európy," odkázal.



Najbližší polrok bude podľa neho rozhodujúci aj z hľadiska procesu rozširovania, lebo ak sa EÚ nebude snažiť získať si krajiny západného Balkánu, do tohto priestoru sa dostanú iní aktéri. Aj preto sa Ľubľana sústredí na úspech októbrového summitu EÚ so západným Balkánom a koncom roka na podobný summit s krajinami Východného partnerstva.



Von der Leyenová v tejto súvislosti priznala, že snahou EÚ je ešte tento rok otvoriť prístupový proces s Albánskom a Severným Macedónskom. V tejto veci ráta s pomocou Slovinska pri rokovaniach členských krajín.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)