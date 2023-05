Von der Leyenová rokovala so Šmyhaľom o obnove, obilí i členstve v EÚ

Kyjev 9. mája (TASR) - Oživenie a obnova Ukrajiny, obilie a úsilie o vstup do EÚ boli témami utorňajšieho rokovania predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej s ukrajinským premiérom Denysom Šmyhaľom v Kyjeve. TASR o tom informuje na základe predsedníčkinej správy na sociálnej sieti.



Von der Leyenová rokovanie označila za produktívne. "Zameriavali sme na najmä na rýchle oživenie a obnovu v spojitosti s londýnskou konferenciou, vývozom ukrajinských obilnín a pokrokom v oblasti siedmich požiadaviek na vstup do EÚ," uviedla.



Šéfka eurokomisie pricestovala do Kyjeva pri príležitosti Dňa Európy. Ocenila, že aj Ukrajina sa rozhodla vyhlásiť 9. máj za Deň Európy. Zdôraznila, že "Kyjev ako hlavné mesto Ukrajiny je bijúcim srdcom dnešných európskych hodnôt".



Von der Leyenová sa v utorok stretla aj s prezidentom Ukrajiny Volodymyrom Zelenským. Na spoločnej tlačovej konferencii povedala, že EÚ naďalej robí všetko, čo je v jej silách, aby narušila vojnovú mašinériu ruského prezidenta Vladimira Putina. To je aj cieľom pripravovaného 11. balíka sankcií proti Rusku.



Konferencia na obnovu Ukrajiny sa má konať v Londýne v dňoch 21. – 23. júna, uvádza sa na oficiálnej webovej stránke podujatia.