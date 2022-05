Von der Leyenová: Rusko je najpriamejšou hrozbou pre svetový poriadok

Predseda Európskej rady Charles Michel, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Tokio 12. mája (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vyhlásila, že Rusko svojou "barbarskou vojnou proti Ukrajine a znepokojujúcim paktom s Čínou" predstavuje v súčasnosti najpriamejšiu hrozbu pre svetový poriadok.Podľa agentúry AFP to von der Leyenová vyhlásila vo štvrtok v Tokiu po rokovaní s japonským premiérom Fumiom Kišidom.Von der Leyenová a predseda Európskej rady Charles Michel sa vo štvrtok v Tokiu zúčastnili na každoročnom kole rokovaní medzi Japonskom a EÚ, ktoré sa tentoraz konalo v čase rusko-ukrajinského konfliktu a obáv z vojenských ambícií Číny.povedal Kišida, ktorého vláda sa pripojila k sankciám Západu voči Moskve.povedal Michel, pričom dodal, že partneri chcú prehĺbiť i. Podľa jeho slov Čína sa musí postaviť na obranu multilaterálneho systému, z ktorého profituje pri svojom rozvoji.Predsedníčka eurokomisie uviedla, že EÚ a Japonsko posilňujú svoju spoluprácu, a to najmä spustením digitálneho partnerstva, ktoré je prvým v Európe a ktoré sa zameria na konkurencieschopnosť a bezpečnosť v tejto oblasti. Dodala, že obe strany budú tiež pracovať nasvojich dodávateľských reťazcov.Von der Leyenová a Michel by mali ešte vo štvrtok absolvovať pracovný obed s Kišidom a Michel v piatok navštívi Hirošimu.Kišida uviedol, že súčasťou ich rozhovorov bude aj napätie v Juhočínskom a Východočínskom mori, kde sa Tokio obáva stupňujúcich sa nárokov Pekingu na sporné územia. AFP pripomenula, že Japonsko sa tiež obáva nárokov Číny na Taiwan.Michel po prvom rokovaní s Kišidom informoval, že obe strany diskutovali o spôsoboch, ako posilniť spoluprácu v oblasti bezpečnosti a obrany, pričom poznamenal, že Japonsko je jedinou ázijskou krajinou, ktorá sa osobitne uvádza v pláne EÚ pre oblasti bezpečnosti a obrany rozpracovanom do roku 2030.Von der Leyenová v Tokiu vyzvala aj na spoluprácu v oblasti budovania infraštruktúry v regióne.Podľa AFP bol jej výrok skrytou narážkou na Peking, ktorý sa snaží upevniť spojenectvá v regióne i mimo neho prostredníctvom infraštruktúrnych projektov, ktoré však pozorovatelia označujú za dlhové pasce.vyhlásila von der Leyenová s tým, že ide napríklad o zásahy do suverenity týchto štátov.