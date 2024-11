Von der Leyenová: Rusko musí zaplatiť za 1000 dní zločinov a ničenia

Brusel 19. novembra (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v utorok v správe pre médiá pripomenula, že pred 1000 dňami sa Rusko "pokúsilo vymazať Ukrajinu z mapy", čo sa však nepodarilo aj vďaka odporu Ukrajiny a hrdinským obetiam jej obrancov. Informuje o tom spravodajca TASR.



Vo svojom vyhlásení uviedla, že "dnes je deň smútku, ale aj prisľúbení". Pripomenula, že EÚ sľubuje, že bude stáť po boku Ukrajincov tak dlho, ako to bude potrebné, pričom "Rusko musí zaplatiť za tisíc dní zločinov a ničenia".



"Môžete si byť istí, že európska a západná podpora bude pokračovať - 50 miliárd eur do roku 2027 z Európskej únie a 50 miliárd dolárov do roku 2026 z krajín skupiny G7 a EÚ," spresnila.



Upozornila, že EÚ už teraz využíva výnosy zo zmrazených ruských aktív v Európe aj na zvýšenie zbrojárskej výroby na Ukrajine a na opravu zničenej energetickej infraštruktúry pred nadchádzajúcou zimou.



Zároveň v utorok oznámila vyčlenenie sumy 65 miliónov eur na nákup školskej stravy pre ukrajinské deti, čím EÚ vyšla v ústrety iniciatíve ukrajinskej prvej dámy Oleny Zelenskej. Šéfka eurokomisie vysvetlila, že budúcnosť každej krajiny začína pri jej deťoch, pričom Rusko chce Ukrajine ukradnúť budúcnosť, a to nemožno dopustiť.



"Priznať deťom právo na vzdelanie a zabezpečiť, aby mali v škole teplú stravu, je tiež formou odporu," odkázala von der Leyenová.



Zároveň upozornila na to, že nadchádzajúca zima môže byť "strašidelná" a EÚ sa aj v tomto smere ukazuje ako skutočný priateľ a Ukrajine pomáha.



Vyjadrila nádej, že Ukrajina jedného dňa bude súčasťou Únie, a ocenila pôsobivý pokrok ukrajinskej strany v jej doterajšom integračnom úsilí, a to aj napriek vojne, ktorú zvádza o svoje holé prežitie.



"Budúcnosť Ukrajiny je v EÚ. Vaša sloboda je našou slobodou. A naša Únia je aj váš domov," odkázala von der Leyenová.