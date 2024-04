Von der Leyenová: Rusko využíva migráciu v snahe destabilizovať Fínsko

Helsinki 19. apríla (TASR) - Rusko sústreďuje svoje hybridné útoky na Fínsko, pričom v snahe o jeho destabilizáciu využíva migráciu. Vyhlásila to v piatok predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová počas návštevy tejto severskej krajiny, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



"Od hybridných útokov, ktoré podniklo v novembri 2021 Bielorusko proti Litve, Lotyšsku a Poľsku, všetci vieme, že (ruský prezident Vladimir) Putin a jeho spojenci robia z migrantov prostriedok na testovanej našej obrany a snažia o našu destabilizáciu," uviedla von der Leyenová. "Teraz sa Putin sústreďuje na Fínsko," dodala.



Bielorusko v roku 2021 zorganizovalo prílev migrantov, ktorí sa cez Poľsko, Lotyšsko a Litvu snažili dostať do Európskej únie. Situácia viedla k vážnemu zhoršeniu vzťahov medzi EÚ a Minskom.



Von der Leyenová sa takto vyjadrila po stretnutí s fínskym premiérom Petterim Orpom vo fínskom meste Lappeenranta asi 30 kilometrov od ruských hraníc. Na spoločnom rokovaní hovorili o tom, čo môžu EÚ a Fínsko spraviť proti organizovaniu migrácie k fínskym východným hraniciam.



Predsedníčka EK uviedla, že hybridné útoky Ruska proti Fínsku "sú bezpochyby reakciou na neochvejnú podporu Ukrajiny zo strany Fínska a jeho vstup do NATO".



Fínsko zdieľa s Ruskom vyše 1300 kilometrovú hranicu. V polovici decembra Helsinki uzatvorili hraničné priechody po tom, čo z Ruska prišlo bez víz od leta takmer 1000 migrantov. Fínsko z nárastu žiadateľov o azyl obvinilo Rusko, ktoré to však popiera.



Uzávera ôsmich fínskych hraničných priechodov na východnej hranici bola už niekoľkokrát predĺžená. V apríli fínska vláda oznámila, že zostanú zatvorené až do odvolania, keďže situácia sa nezmenila.



Moskva varovala Helsinki pred "protiopatreniami" po tom, čo Fínsko vlani v apríli vstúpilo do Severoatlantickej aliancie, pripomína AFP.