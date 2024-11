Von der Leyenová: S Trumpom som mala skvelý telefonát

Brusel 7. novembra (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová mala podľa svojich slov skvelý telefonát s víťazom amerických prezidentských volieb Donaldom Trumpom. Vo štvrtok to napísala na sociálnej sieti X, informuje TASR.



V rozhovore mu zagratulovala k víťazstvu. V príspevku uviedla, že sa teší na posilnenie vzťahov medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi, ako aj na spoluprácu pri riešení geopolitických výziev.



Šéfka eurokomisie doplnila, že s republikánom Trumpom sa rozprávala aj o obrane, vojne na Ukrajine, obchode a energetike. "Spoločne môžeme podporiť prosperitu na oboch stranách Atlantiku," vyhlásila.



Donaldovi Trumpovi zagratulovala k víťazstvu vo voľbách cez sociálnu sieť X už v stredu. Pridali sa k nej aj ďalší lídri inštitúcií EÚ – šéf Európskej rady Charles Michel a predsedníčka Európskeho parlamentu Roberta Metsolová.



Týždenník Politico v októbri zverejnil informáciu, že členské krajiny EÚ a eurokomisia sa pripravujú na možnosť "veľkej obchodnej vojny", ak by v amerických prezidentských voľbách Donald Trump porazil demokratickú kandidátku Kamalu Harrisovú. Trump sa počas predvolebnej kampane netajil zámerom zaviesť 10- až 20-percentné clá na všetok dovoz do USA. Okrem toho panujú v Európe obavy aj o bezpečnosť v súvislosti s možným pozastavením pomoci pre Ukrajinu a stiahnutím amerických vojsk v rámci operácií NATO.