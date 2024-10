Von der Leyenová sa pred voľbami v Moldavsku stretla s prezidentkou

Kišiňov 10. októbra (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová sa vo štvrtok stretla s prezidentkou Moldavska Maiou Sanduovou v Kišiňove. Podľa agentúry Reuters tak urobila na vyjadrenie podpory pred nadchádzajúcimi prezidentskými voľbami a referendom o Európskej únii, píše TASR.



Sanduová sa usiluje o druhé funkčné obdobie v úrade. Voľba prezidenta 20. októbra prebehne popri hlasovaní v referende o zakotvení členstva v EÚ ako "strategického cieľa" v moldavskej ústave. Moldavská polícia obviňuje Rusko zo zasahovania do volieb, čo Moskva odmieta.



"Cítim tu pulz Európy. Moldavsko opakovane dokazuje, aké je živé a európske. Verím, že miesto vašej krajiny je v našej Európskej únii," napísala von der Leyenová v príspevku na sociálnej platforme X. V ďalšej správe vyzdvihla "pozoruhodný" pokrok Moldavska, odkedy sa stalo kandidátskou krajinou pre členstvo v EÚ v júni 2022.



Návšteva šéfky EK podľa kancelárie moldavskej prezidentky podčiarkuje čoraz užšie vzťahy medzi Kišiňovom a Bruselom. Sanduová podľa svojich slov dúfa, že jej krajina vstúpi do EÚ do roku 2030. Prístupové rokovania o členstve s Moldavskom otvorila EÚ tento rok v júni, rovnako aj s Ukrajinou.



Prieskumy verejnej mienky favorizujú Sanduovú ako možnú víťazku prezidentských volieb, v ktorých sa celkovo stretne 11 kandidátov. Taktiež naznačujú, že väčšina Moldavčanov podporuje vstup do EÚ.



Reuters konštatuje, že vzťahy Moldavska, ktoré bolo kedysi súčasťou Sovietskeho zväzu, a Ruska sa v posledných rokoch zhoršili. Prozápadná vláda v Kišiňove obviňuje Moskvu, že sa snaží o jej zvrhnutie a zasahuje do jej vnútorných záležitostí. Rusko zase tvrdí, že Sanduová spolu so svojou administratívou podnecuje "rusofóbiu".