Von der Leyenová sa stretla aj so šéfmi euroskeptických konzervatívcov

Brusel 9. júla (TASR) - Pre politickú skupinu Európskych konzervatívcov a reformistov (ECR) v Európskom parlamente (EP) nie je až také dôležité, že nemecká nominantka na post predsedu budúcej Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová nebola súčasťou takzvaného systému špicenkandidátov pri rozhodovaní o kľúčových pozíciách v inštitúciách EÚ.



Uviedli to v utorok spolupredsedovia tejto euroskeptickej frakcie v EP Raffaele Fitto a Ryszard Legutko. Obaja sa v popoludňajších hodinách stretli s von der Leyenovou, ktorá má v priebehu tohto týždňa v Bruseli sériu stretnutí s predstaviteľmi najväčších frakcií v europarlamente. V pondelok rokovala so šéfmi frakcie Zelení/Európska slobodná aliancia (EFA), v stredu má na programe stretnutie s radovými členmi zelených, ale aj so zástupcami liberálov-centristov zo skupiny Obnovme Európu, s frakciou európskych socialistov a demokratov (S&D) a tiež s Konferenciou predsedov EP, čiže s novým vedením zákonodarného zboru EÚ.



Von der Leyenová sa 16. júla v Štrasburgu v tajnom hlasovaní bude uchádzať o podporu poslancov EP pre funkciu, do ktorej ju nominovali šéfovia vlád a štátov členských krajín EÚ. V 751-člennom europarlamente bude potrebovať podporu najmenej 376 poslancov.



Fitto a Legutko v správe pre médiá uviedli, že s nemeckou kandidátkou na šéfku eurokomisie viedli širokú diskusiu zameranú na jej pracovný program, vrátane otázok týkajúcich sa bezpečnosti, migrácie, právneho štátu a brexitu, a pýtali sa aj na jej všeobecné názory na budúcnosť Európskej komisie.



"Skutočnosť, že pani von der Leyenová nebola volebnou kandidátkou jednej z európskych strán, nie je pre nás problém. Jej kvalifikácia a program sú oveľa dôležitejšie," odkázal Legutko a dodal, že frakcia konzervatívcov má niekoľko dní na to, aby sa interne poradila, aké stanovisko zaujme pred budúcotýždňovým hlasovaním o jej podpore na šéfku exekutívy EÚ.



