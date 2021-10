Von der Leyenová slávnostne otvorila most medzi Chorvátskom a Bosnou

Záhreb 1. októbra (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vo štvrtok slávnostne otvorila most, ktorý spája chorvátsky a bosniansky breh rieky Svilaj. Stalo sa tak v prítomnosti delegácií z oboch krajín vrátane poslankyne Európskeho parlamentu za Chorvátsko Željany Zovkovej, chorvátskeho premiéra Andreja Plenkoviča a jeho bosnianskeho náprotivka Zorana Tegeltiju, informuje balkánska spravodajská stanica N1.



"Podstata je v spájaní a budovaní mostov medzi ľuďmi, krajinami a kultúrami. To je pre nás všetkých kľúčové. Bosna a Hercegovina a celý západný Balkán patria do Európskej únie. Naše spoločné priority do budúcnosti sú jasné. V súčasnosti je to boj proti covidu, zároveň sa musíme venovať hospodárskemu rozvoju našich krajín," uviedla von der Leyenová.



Otvorenie Svilajského mosta a hraničného priechodu podľa nej symbolizuje predovšetkým jednoduchší pohyb za lepšou budúcnosťou, pričom je zrejmé, že tento región musí postaviť ten najdôležitejší most – most zmierenia a dôvery.



"Dúfam, že sa dostanete na ten most. Je to náš dlh voči obetiam minulosti. Dlhujeme budúcim generáciám, aby sa tento sen stal skutočnosťou. Vedúci predstavitelia musia mať vo svojich programoch záujmy občanov. Je treba uskutočniť reformy. Uisťujem vás, že sme pripravení prejsť každý krok spoločne s vami ako priatelia a partneri," poznamenala predsedníčka Európskej komisie.



Plenkovič vyhlásil, že "most symbolizuje hodnoty, ktoré nás spájajú – komunitu, zodpovednosť, dôveru, vzájomný rešpekt a túžbu komunikovať bez prekážok, aby sa ľudia, tovar i služby mohli pohybovať bez obmedzení". Tegeltija uviedol, že ide o veľmi dôležitý investičný projekt pre obe krajiny.