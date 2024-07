Von der Leyenová sľubuje spoločné obranné projekty EÚ

Brusel/Štrasburg 18. júla (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová vo svojom štvrtkovom prejave v pléne Európskeho parlamentu (EP) zdôraznila, že ak získa nový mandát na čele exekutívy EÚ, prijme všetky opatrenia na posilnenie Európy. Prisľúbila spustiť spoločné obranné projekty EÚ vrátane európskeho protiraketového štítu. Informuje spravodajca TASR.



"Navrhneme sériu obranných projektov spoločného európskeho záujmu, počnúc európskym štítom protivzdušnej obrany a kybernetickou obranou," uviedla.



Značnú časť svojho prejavu venovala Ukrajine. Pripomenula, že Rusko stále útočí na východe Ukrajiny a stavilo na to, že opotrebovávacia vojna oslabí Západ a EÚ. K tomu však podľa nej nedôjde, lebo EÚ bude podporovať Ukrajinu, kým to bude potrebné.



Kritizovala v tejto súvislosti maďarského premiéra Viktora Orbána za jeho takzvanú mierovú misiu v Moskve, čo označila za "misiu zapáčiť sa Rusku". Dodala, že po dvoch dňoch od tejto návštevy Rusko zbombardovalo detskú nemocnicu v Kyjeve.



"Nastal čas vybudovať skutočnú európsku obrannú úniu v prospech európskeho priemyslu. Nie všetkým sa to páči, ale nesmieme ignorovať hrozby pre našu bezpečnosť," odkázala.



Ďalší záväzok von der Leyenovej sa týka klimatickej politiky. Sľúbila, že eurokomisia sa nevzdá zelenej agendy a vyvinie snahy, aby ceny energií klesli a EÚ nebola závislá od dovozu fosílnych palív.



V oblasti bezpečnosti upozornila na hrozby organizovaného zločinu a kybernetických hrozieb, ktorým možno cezhranične čeliť iba spoločnými silami. Sľúbila, že navrhne zdvojnásobiť počet európskych policajtov v Europole a v záujme lepšej ochrany hraníc navrhne strojnásobiť personál agentúry Frontex na 30.000 pohraničníkov.



Podľa jej slov EK prijme nový prístup k návratovej politike migrantov a vytváraniu partnerstiev s krajinami na juhu. Jeden z eurokomisárov bude mať na starosti oblasť Stredomoria a šéfka diplomacie EÚ bude mať posilnenú agendu o tento rozmer.



Von der Leyenová ohlásila vytvorenie Európskeho fondu pre konkurencieschopnosť, ktorý okrem iného prispeje k stimulácii inovácií. Cieľom je podľa nej, aby firmy zostali v Európe, kde nájdu dostatok príležitostí a podporu pre inovácie.



Prisľúbila tiež vypracovať novú európsku stratégiu pre poľnohospodárov a potravinárske odvetvia, aby farmári mali férové príjmy.