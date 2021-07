Von der Leyenová: Špionážna aféra Pegasus je neprijateľná

Praha 19. júla (TASR) - Škandál v súvislosti so špionážnym softvérom, ktorý izraelská firma NSO Group predávala autoritatívnym režimom, je "úplne neprijateľný", vyhlásila v pondelok predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová.



"Musí sa to ešte preveriť, ale ak je to tak, potom je to úplne neprijateľné," povedala šéfka EK novinárom počas návštevy Prahy, informovala tlačová agentúra AFP.



Von der Leyenová, ktorá do českej metropoly zavítala so zámerom predstaviť postcovidový plán obnovy pre Česko vo výške siedmich miliárd eur schválený Európskou úniou, údajný kybernetický útok na telefóny novinárov odsúdila.



"Slobodná tlač je jednou zo základných hodnôt Európskej únie," uviedla von der Leyenová po stretnutí s českým premiérom Andrejom Babišom.



Spoločnosť NSO Group a jej špionážny softvér Pegasus – schopný zapnúť mikrofón či kameru na mobilnom zariadení a zbierať dáta – sa dostáva na titulky novín od roku 2016, keď bola firma obvinená, že takto pomáhala sledovať disidenta v Spojených arabských emirátoch.



Z analýzy uniknutého zoznamu vyše 50.000 mobilných telefónnych čísel, o ktorom v nedeľu informovali viaceré neziskové organizácie a svetové médiá, vyplýva, že obeťami sledovania prostredníctvom špionážneho softvéru Pegasus boli aktivisti, novinári, politici a obchodní riaditelia na celom svete.



NSO Group odmieta akékoľvek previnenie. Táto technologická firma, založená v roku 2010, sídli v izraelskom meste Herzlija neďaleko Tel Avivu a pre vládu vyvíja softvér na boj proti zločinu.