Von der Leyenová: Štáty EÚ nemôžu separátne rokovať o nákupe vakcín

Brusel 8. januára (TASR) - Členské štáty EÚ nemôžu separátne rokovať s farmaceutickými spoločnosťami o nákupe vakcín proti ochoreniu COVID-19 a musia rešpektovať rokovania EÚ ako celku. Vyhlásila to v piatok predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová.



"Jediný rámec, v ktorom rokujeme, je 27-členný formát. Robíme to spoločne a na základe tohto právneho rámca nemôže žiaden členský štát viesť paralelné rokovania alebo mať paralelné zmluvy," upozornila von der Leyenová počas tlačovej videokonferencie v Bruseli.



Šéfka eurokomisie podľa agentúry Reuters zopakovala, že rokovania EK - ktoré začali minulé leto - majú zabezpečiť 2,3 miliardy dávok vakcín, čo je viac, než je potrebné na zaočkovanie celej európskej populácie.



Tento postoj potvrdila aj portugalská ministerka zdravotníctva Marta Temidová, ktorej krajina od začiatku roka prebrala predsedníctvo v Rade EÚ. Vo vyjadrení pre médiá spresnila, že žiadna dohoda dojednaná osobitne mimo 27-členného bloku nemôže narušiť spoločné objednávky Únie.



Cieľom portugalského predsedníctva je lepšia koordinácia a rýchlejšie a plynulejšie zavádzanie vakcín proti koronavírusu v Únii. Pre týždenník Politico to potvrdil portugalský veľvyslanec pri EÚ Nuno Brito. Dodal, že vakcinácia bude hlavnou témou piatkového zasadnutia veľvyslancov pri EÚ (COREPER), prvého tohto roku, pričom Portugalsko sa bude snažiť o dialóg a koordináciu aktivít medzi všetkými inštitúciami EÚ.



Brito priznal, že Lisabon si uvedomuje kritiku týkajúcu sa rýchlosti a efektívnosti očkovacích kampaní. Dodal však, eurokomisia aj EÚ ako taká si v tomto smere "robia svoju prácu". S ohľadom na rozdielne tempo očkovania v jednotlivých krajinách dodal, že pomôcť by mohla výmena skúseností.



Veľvyslanec zároveň odkázal, že vakcinácia bude ústrednou témou najbližšieho stretnutia ministrov zdravotníctva EÚ, ako aj januárového zasadnutia Rady EÚ pre všeobecné záležitosti.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)