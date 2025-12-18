< sekcia Zahraničie
Von der Leyenová: Summit neopustíme bez riešenia financovania Ukrajiny
Zabezpečenie finančných potrieb Ukrajiny na roky 2026 a 2027 je hlavnou témou decembrového summitu lídrov EÚ.
Autor TASR,aktualizované
Brusel 18. decembra (TASR) - Summit Európskej únie v Bruseli potrvá dovtedy, kým sa lídrom nepodarí dosiahnuť dohodu o financovaní Ukrajiny na nasledujúce dva roky. Vo štvrtok to pred začiatkom zasadnutia vyhlásila predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová, informuje osobitný spravodajca TASR.
„Musíme nájsť riešenie,“ vyhlásila šéfka EK pri príchode na kľúčové rokovania o využití zmrazených ruských aktív na reparačnú pôžičku pre Ukrajinu. „Summit neopustíme bez riešenia financovania Ukrajiny,“ zdôraznila s tým, že očakáva intenzívne diskusie.
Zabezpečenie finančných potrieb Ukrajiny na roky 2026 a 2027 je hlavnou témou decembrového summitu lídrov EÚ. K tomuto záväzku sa na októbrovom zasadnutí prihlásilo 26 premiérov a prezidentov členských štátov Únie. Výnimkou bolo Maďarsko, ktoré sa na posledných summitoch nepripojilo k spoločným záverom Európskej rady (ER) o Ukrajine. Napriek pokračujúcim rokovaniam sa členským krajinám zatiaľ nepodarilo nájsť zhodu na konkrétnom spôsobe financovania.
Najintenzívnejšie diskusie sa vedú práve o návrhu reparačnej pôžičky zo zmrazených ruských aktív v objeme 210 miliárd eur, ktorý podporujú EK aj nemecký kancelár Friedrich Merz. Belgicko však tento plán odmieta pre obavy z možných odvetných krokov Ruska, keďže na jeho území sa nachádza väčšina týchto aktív. Kriticky sa k návrhu stavajú aj Slovensko, Česko, Maďarsko, Taliansko, Bulharsko či Malta. Napriek výhradám by mohol byť návrh schválený kvalifikovanou väčšinou. Členské štáty sa však doteraz zdráhali ísť proti postoju Belgicka v takejto citlivej otázke, hoci niektorí diplomati túto možnosť v krajnom prípade nevylúčili.
Šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová pri príchode na zasadnutie zdôraznila, že Belgicko nechcú obísť a k využitiu aktív by malo dôjsť len s podporou tejto krajiny. Šance na dosiahnutie dohody odhadla na 50 na 50. Spolu s predsedom Európskej rady Antóniom Costom sa zároveň pripojila k vyhláseniu von der Leyenovej, že rokovania budú pokračovať až do dosiahnutia dohody.
Švédsky premiér Ulf Kristersson označil summit za najdôležitejší od začiatku vojny na Ukrajine, pričom očakáva dlhú diskusiu. Ťažké rokovania očakáva aj holandský premiér Dick Schoof.
Belgický premiér Bart de Wever vo štvrtok ráno pred zasadnutím uviedol, že návrhy eurobloku na financovanie Kyjeva na najbližšie dva roky sú stále predmetom zmien. Maďarský premiér Viktor Orbán pred summitom vyhlásil, že využitie zmrazených ruských aktív nemá medzi členskými štátmi dostatočnú podporu.
Európska komisia na začiatku mesiaca predstavila aj alternatívne riešenie v podobe pôžičky financovanej z rozpočtu EÚ. Únia by si v tomto prípade zabezpečila kapitál na finančných trhoch, pričom ako záruku by použila rozpočet EÚ. Tento variant si však vyžaduje jednomyseľný súhlas všetkých členských štátov, a viaceré z nich ho považujú za málo realistický.
(osobitný spravodajca TASR Martin Žigo)
