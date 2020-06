Von der Leyenová: Taliansko musí uskutočniť ekonomické reformy

Rím 13. júna (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vyzvala v sobotu Taliansko, aby uskutočnilo "ambiciózne reformy" svojej ekonomiky s tým, že z príslušného únijného fondu dostane miliardy eur.



"My, EÚ, si po prvý raz požičiavame peniaze od našich detí. Naša investícia teda musí našim deťom aj prospieť," povedala von der Leyenová podľa agentúry DPA prostredníctvom videoposolstva na konferencii o obnove Talianska po pandémii nového koronavírusu, ktorá sa v sobotu začala v Ríme a potrvá do 21. júna.



Hostiteľom konferencie, konanej vo vile Pamphili v Ríme, je taliansky premiér Giuseppe Conte. Ten v rozhovore pre denník La Stampa prisľúbil uskutočniť "významné reformy, ktoré chýbajú už priveľa rokov". "Teraz máme na to peniaze, európsky finančný rámec nám to umožní. Nesmieme premrhať túto príležitosť," povedal.



Prostredníctvom videozáznamu na konferencii vystúpia aj predseda Európskeho parlamentu (EP) David Sassoli či guvernérka Európskej centrálnej banky (ECB) Christine Lagardeová.



Od začiatku pandémie zomrelo v Taliansku viac ako 34.000 ľudí a ďalšie desaťtisíce sa nakazili. Ekonómovia varovali pred katastrofickými ekonomickými dopadmi koronakrízy na túto vysoko zadlženú krajinu.



Európska komisia predstavila koncom mája plán pre hospodársku obnovu EÚ po koronakríze v hodnote 750 miliárd eur, ktorý bude tvoriť nadstavbu jej rozpočtu na roky 2021 - 2027. Taliansko by z tejto čiastky malo dostať približne 173 miliárd eur.