Von der Leyenová: Turecko musí stiahnuť migrantov z hranice s Gréckom

Brusel 9. marca (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v pondelok vyhlásila, že Turecko musí stiahnuť migrantov zo svojej hranice s Gréckom. Urobila tak počas tlačovej besedy s novinármi krátko pred stretnutím s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom, ktorý je na oficiálnej návšteve Bruselu.



Erdogan sa okrem von der Leyenovej stretne aj s ďalšími vedúcimi predstaviteľmi EÚ a popoludní má naplánované rokovania s generálnym tajomníkom NATO Jensom Stoltenbergom.



"Na nájdenie riešenia tejto situácie bude potrebné odstrániť tlak na hraniciach," uviedla von der Leyenová s odkazom na pribúdanie migrantov v oblasti turecko-gréckej hranice, ktorá je súčasťou vonkajších hraníc EÚ. Podľa jej slov je naliehavo potrebné zaručiť právo na azyl tým, ktorí sa oň môžu uchádzať, podporovať Turecko a Grécko v tejto situácii a presťahovať do vnútrozemia EÚ najmä deti a neplnoletých, ktorí uviazli na gréckych ostrovoch.



Tlačová agentúra DPA pripomenula, že šéfka Európskej komisie, ako aj predseda Európskej rady Charles Michel trvajú na tom, aby sa Turecko vrátilo k plneniu spoločnej dohody o utečencoch podpísanej v marci 2016, a toto stanovisko mu chcú tlmočiť aj počas bruselských rokovaní. Erdogan zas prišiel do metropoly EÚ, aby požiadal o dodatočnú finančnú pomoc.



Turecký prezident 29. februára oznámil, že Turecko otvorilo svoje hranice s EÚ pre migrantov, čo je porušením dohody medzi Ankarou a Bruselom z roku 2016. Jeho slová viedli k masovému náporu migrantov na hranici s Gréckom.



Dohoda medzi EÚ a Tureckom z marca 2016 stanovuje, že Ankara má zabrániť nelegálnej migrácii do krajín Únie a Európania sa zaviazali pomôcť sýrskym utečencom v Turecku finančným balíkom vo výške šesť miliárd eur. Podľa agentúry AFP nemenované diplomatické zdroje EÚ naznačili, že eurokomisia pripravuje dodatočnú pomoc pre sýrskych utečencov v Turecku vo výške 500 miliónov eur, ako aj niekoľko ďalších opatrení zameraných na zmiernenie napätia vo vzťahoch s Ankarou.



