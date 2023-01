Von der Leyenová: Ukrajina bojuje za naše spoločné hodnoty

Düsseldorf 28. januára (TASR) – Ukrajina má bezpodmienečnú podporu Európskej únie a musí zvíťaziť nad ruskými útokmi, aby obránila európske hodnoty. Uviedla to v sobotu predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová. TASR informácie prevzala od agentúr Reuters a DPA.



"Stojíme na strane Ukrajiny bez vykrúcania sa. Ukrajina bojuje za naše spoločné hodnoty, bojuje za dodržiavanie medzinárodného práva a za zásady demokracie, a preto Ukrajina musí vyhrať túto vojnu," povedala von der Leyenová na podujatí svojej Kresťanskodemokratickej únie (CDU) v nemeckom Düsseldorfe.



Šéfka EK tiež vyzvala na to, aby Nemecko rázne prešlo k obnoviteľným zdrojom energie, a to v záujme klímy i obmedzenia príjmov Moskvy.



"Za žiadnych okolností sa nemôžeme vrátiť k závislosti od ruských fosílnych palív," uviedla von der Leyenová. "Je to generačná úloha, ktorú musíme zvládnuť," vyhlásila na krajinskom zasadnutí CDU v Severnom Porýní-Vestfálsku. Tento priemyselný región má podľa nej všetky predpoklady na to, aby z transformácie na čistejšie technológie vyšiel silnejší.



Boj proti klimatickej zmene však nesmie byť vedený na úkor ekonomiky, zdôraznila predsedníčka eurokomisie. Dodala, že ruský prezident Vladimir Putin "si myslel, že nás môže vydierať našou závislosťou na rope, uhlí a zemnom plyne z Ruska", Nemecko si však rýchlo našlo iné zdroje.



Von der Leyenová sa vyjadrila pred summitom EÚ-Ukrajina, ktorý je naplánovaný na 3. februára.