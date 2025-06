Von der Leyenová: Ukrajina si zaslúži pohnúť vpred

Brusel 27. júna (TASR) - Európska komisia (EK) podporuje otvorenie prvej fázy prístupových rokovaní s Ukrajinou, uviedla v noci na piatok na platforme X po summite Európskej rady (ER) v Bruseli šéfka eurokomisie Ursula Von der Leyenová, informuje TASR.



„Ukrajina pod neúnavnou paľbou presadzuje jednu reformu za druhou. Preto Komisia obhajuje otvorenie prvej fázy rokovaní. Ukrajina splnila svoje povinnosti – teraz si ich musíme splniť aj my. Pretože prístupový proces je založený na zásluhách. A Ukrajina si zaslúži posunúť sa vpred,“ zdôraznila Von der Leyenová.



„Toto zasadnutie Európskej rady prišlo v správnom čase. Uprostred extrémnej nestability sme zhodnotili situáciu a koordinovali našu kolektívnu reakciu,“ dodala predsedníčka eurokomisie.



Šéf Európskej rady António Costa na záver summitu v noci na piatok zdôraznil, že bezpečnosť Európy súvisí s bezpečnosťou Ukrajiny, a preto Únia naďalej bojuje za spravodlivý a trvalý mier a tejto krajine otvorí cestu k pristúpeniu do EÚ.



Prišiel čas, aby EÚ zintenzívnila svoju prácu a pomohla Ukrajine na ceste vedúcej k pričleneniu sa do EÚ, povedal Costa počas záverečnej tlačovej konferencie v Bruseli.



Keďže ruská invázia na Ukrajinu závažne podkopáva globálnu bezpečnosť a poriadok založený na medzinárodných pravidlách, predstavitelia členských krajín Rady Európy sa zhodujú, že Únia bude naďalej vyvíjať tlak na Rusko.



„V záujme tohto sa už pracuje na novom, silnom balíku sankcií," dodal Costa.