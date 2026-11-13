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Von der Leyenová: Umelá inteligencia je bod zlomu
EÚ ho musí „zvládnuť správne“.
Autor TASR
Dublin 13. novembra (TASR) - Šéfka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v piatok upozornila, že umelá inteligencia (AI) predstavuje generačný „bod zlomu“ a EÚ ho musí „zvládnuť správne“. Európski lídri sa zároveň zaviazali dobehnúť Čínu a USA v pretekoch v oblasti AI a obmedziť riziká spojené s touto technológiou. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a DPA.
„Každá generácia prechádza technologickým zlomovým obdobím, ktoré formuje nasledujúce desaťročia. Pre tú našu je ním umelá inteligencia a Európa to musí zvládnuť správne,“ povedala von der Leyenová na tlačovej konferencii v Dubline, kde sa uskutočnil prvý summit EÚ venovaný umelej inteligencii.
Von der Leyenová uviedla, že spoločnosti pôsobiace v oblasti AI v Únii budú potrebovať investície v hodnote 500 miliárd eur.
Financovanie je najviac potrebné na vývoj vysoko pokročilých modelov AI a v oblasti čipov a ďalšieho hardvéru, povedala po diskusii s lídrami EÚ v Dubline.
„V Európe vzniká viac technologických startupov než v USA. Mnohé z nich však nedokážu získať potrebnú podporu na to, aby mohli rozšíriť svoje podnikanie,“ uviedla von der Leyenová.
EÚ musí podľa nej prilákať súkromné investície, a tiež zreformovať pravidlá investovania a dohodnúť sa na vytvorení fondov na podporu inovácií.
Snaha o rozvoj európskeho odvetvia umelej inteligencie má znížiť závislosť Únie od amerických a čínskych technológií. Von der Leyenová dodala, že predloží „ambiciózny návrh“ na zvýšenie financovania technologickej suverenity.
„Každá generácia prechádza technologickým zlomovým obdobím, ktoré formuje nasledujúce desaťročia. Pre tú našu je ním umelá inteligencia a Európa to musí zvládnuť správne,“ povedala von der Leyenová na tlačovej konferencii v Dubline, kde sa uskutočnil prvý summit EÚ venovaný umelej inteligencii.
Von der Leyenová uviedla, že spoločnosti pôsobiace v oblasti AI v Únii budú potrebovať investície v hodnote 500 miliárd eur.
Financovanie je najviac potrebné na vývoj vysoko pokročilých modelov AI a v oblasti čipov a ďalšieho hardvéru, povedala po diskusii s lídrami EÚ v Dubline.
„V Európe vzniká viac technologických startupov než v USA. Mnohé z nich však nedokážu získať potrebnú podporu na to, aby mohli rozšíriť svoje podnikanie,“ uviedla von der Leyenová.
EÚ musí podľa nej prilákať súkromné investície, a tiež zreformovať pravidlá investovania a dohodnúť sa na vytvorení fondov na podporu inovácií.
Snaha o rozvoj európskeho odvetvia umelej inteligencie má znížiť závislosť Únie od amerických a čínskych technológií. Von der Leyenová dodala, že predloží „ambiciózny návrh“ na zvýšenie financovania technologickej suverenity.