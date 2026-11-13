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Von der Leyenová: Umelá inteligencia je bod zlomu

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Írsky premiér Micheál Martin a predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová sa vítajú pred začiatkom neformálneho summitu EÚ v Dubline v piatok 13. novembra 2026. Summit je venovaný umelej inteligencii a jej vplyvu na ekonomiku, konkurencieschopnosť a spoločnosť. Lídri budú diskutovať aj o najnovšom vývoji vo vojne na Ukrajine. Foto: TASR/AP

EÚ ho musí „zvládnuť správne“.

Autor TASR
Dublin 13. novembra (TASR) - Šéfka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v piatok upozornila, že umelá inteligencia (AI) predstavuje generačný „bod zlomu“ a EÚ ho musí „zvládnuť správne“. Európski lídri sa zároveň zaviazali dobehnúť Čínu a USA v pretekoch v oblasti AI a obmedziť riziká spojené s touto technológiou. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a DPA.

Každá generácia prechádza technologickým zlomovým obdobím, ktoré formuje nasledujúce desaťročia. Pre tú našu je ním umelá inteligencia a Európa to musí zvládnuť správne,“ povedala von der Leyenová na tlačovej konferencii v Dubline, kde sa uskutočnil prvý summit EÚ venovaný umelej inteligencii.

Von der Leyenová uviedla, že spoločnosti pôsobiace v oblasti AI v Únii budú potrebovať investície v hodnote 500 miliárd eur.

Financovanie je najviac potrebné na vývoj vysoko pokročilých modelov AI a v oblasti čipov a ďalšieho hardvéru, povedala po diskusii s lídrami EÚ v Dubline.

„V Európe vzniká viac technologických startupov než v USA. Mnohé z nich však nedokážu získať potrebnú podporu na to, aby mohli rozšíriť svoje podnikanie,“ uviedla von der Leyenová.

EÚ musí podľa nej prilákať súkromné investície, a tiež zreformovať pravidlá investovania a dohodnúť sa na vytvorení fondov na podporu inovácií.

Snaha o rozvoj európskeho odvetvia umelej inteligencie má znížiť závislosť Únie od amerických a čínskych technológií. Von der Leyenová dodala, že predloží „ambiciózny návrh“ na zvýšenie financovania technologickej suverenity.
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