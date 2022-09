Von der Leyenová: Úniky plynu z plynovodov boli dôsledkom sabotáže

Brusel 28. septembra (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v utorok označila úniky plynu z dvoch plynovodov smerujúcich po dne Baltského mora z Ruska do Nemecka za "akt sabotáže". TASR správu prevzala v noci na stredu z agentúry AFP.



"Akékoľvek úmyselné narušenie aktívnej európskej energetickej infraštruktúry je neprijateľné a povedie k čo najráznejšej reakcii," uviedla von der Leyenová na Twitteri a dodala, že podľa nej je teraz prvoradé vyšetrenie incidentov.



K únikom plynu z Nord Stream 2 a potom z Nord Stream 1 došlo krátko pred utorkovým slávnostným sprevádzkovaním plynovodu Baltic Pipe, ktorý bude dodávať plyn z Nórska do Poľska. Ten je kľúčový pre Varšavu, ktorá už roky pracuje na znížení závislosti od dovozu surovín z Ruska.



Ani jeden z poškodených plynovodov v čase úniku nebol v prevádzke. Ich poškodenia však zmarili aj posledné nádeje, že Európa by mohla pred začiatkom zimy ešte dostať plyn cez Nord Stream 1.



Zatiaľ nie je jasné, čo úniky vyvolalo, ale aj ďalší európski politici a bezpečnostní experti tvrdia, že ich zrejme spôsobili trhliny v plynovodoch spôsobené sabotážou.