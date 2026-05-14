Von der Leyenová: Útokmi na Kyjev sa Rusko vysmieva diplomacii
Autor TASR
Brusel 14. mája (TASR) - Najnovšie ruské útoky na ukrajinské hlavné mesto Kyjev sú dôkazom toho, že Moskva sa vysmieva diplomatickým snahám o ukončenie prebiehajúcej vojny na Ukrajine. Vo štvrtok to vyhlásila predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Európska únia podľa nej v týchto chvíľach dokončuje poskytnutie časti pôžičky v celkovej výške 90 miliárd pre Ukrajinu. Informuje o tom TASR.
Rusko podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského od polnoci z utorka na stredu vyslalo na Ukrajinu viac ako 1560 dronov a 56 rakiet. Útok podľa jeho slov trval prakticky neprestajne 48 hodín. Iba v Kyjeve si nočné údery vyžiadali najmenej osem mŕtvych a desiatky zranených.
„Ďalšia noc plná smrti a skazy. A bezohľadných útokov na civilistov,“ napísala von der Leyenová na sieti X. Rusko v noci podľa neho uskutočnilo jeden zo svojich najdlhších a najtvrdších útokov dronmi proti Ukrajine.
Moskva tvrdí, že išlo o odvetné údery zamerané na objekty spojené s armádou a energetické zariadenia, ktoré podporujú ukrajinskú armádu.
„Zatiaľ čo Rusko otvorene vysmieva diplomatické snahy, my naďalej posilňujeme Ukrajinu,“ zdôraznila ďalej šéfka eurokomisie s tým, že EÚ dokončuje balík podpory pre Ukrajinu v hodnote šesť miliárd eur, ktoré budú smerovať do spoločnej výroby dronov. Ide o prvú časť z 90-miliardovej pôžičky, ktorá má posilniť obranu Ukrajiny a pokryť výdavky štátu na obdobie rokov 2026–27.
Okrem toho EÚ podľa von der Leyenovej pokračuje vo vyvíjaní tlaku na Rusko prostredníctvom čoraz prísnejších sankcií. Šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová tento týždeň avizovala, že chystaný 21. balík protiruských sankcií bude cieliť na ruský vojensko-priemyselný komplex. Členské štáty EÚ tiež môžu predkladať návrhy týkajúce sa ruskej tzv. tieňovej flotily.
Spojenými štátmi vedené diplomatické úsilie o sprostredkovanie mieru medzi Ruskom a Ukrajinou v poslednom čase viazne, keďže Washingtonu svoju pozornosť presmeroval na vojnu proti Iránu. Americký prezident Donald Trump aj jeho ruský náprotivok Vladimir Putin však v uplynulých dňoch vyjadrili presvedčenie, že koniec vojny na Ukrajine sa blíži.
