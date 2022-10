Leyenová: Útoky na infraštruktúru Ukrajiny sú vojnovými zločinmi

Štrasburg 19. októbra (TASR) – Ruské útoky raketami a dronmi na elektrárne a ďalšiu infraštruktúru na Ukrajine sú "čírym terorom", ktorý sa rovná vojnovým zločinom. Vo vystúpení v Európskom parlamente (EP) v Štrasburgu to v stredu povedala predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová. Informuje o tom TASR na základe správ agentúr Reuters a DPA.



"Včera sme opäť boli svedkami cielených útokov Ruska na civilnú infraštruktúru. Znamená to novú kapitolu v už aj tak veľmi krutej vojne," uviedla von der Leyenová.



"Medzinárodný poriadok je veľmi jasný. Toto sú vojnové zločiny," zdôraznila. "Cielené útoky na civilnú infraštruktúru s jasným cieľom odrezať mužov, ženy a deti od vody, elektriny a vykurovania pred blížiacou s zimou sú činmi číreho teroru a takto ich aj musíme nazývať."



Šéfka EK tiež zopakovala, že Európska únia bude podporovať Ukrajinu tak dlho, ako to bude potrebné.