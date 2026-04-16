Von der Leyenová uvítala dočasné prímerie medzi Izraelom a Libanonom
Je to úľava, keďže tento konflikt si už vyžiadal príliš veľa ľudských životov, napísala von der Leyenová.
Autor TASR
Brusel 16. apríla (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vo štvrtok vo svojom príspevku na platforme X privítala 10-dňové prímerie medzi Izraelom a Libanonom, ktoré vo štvrtok oznámil americký prezident Donald Trump, píše TASR.
„Je to úľava, keďže tento konflikt si už vyžiadal príliš veľa ľudských životov,“ napísala von der Leyenová. Dodala však, že je potrebné dosiahnuť trvalý mier.
„Európa bude naďalej vyzývať na plné rešpektovanie suverenity a územnej celistvosti Libanonu. A budeme naďalej podporovať libanonský ľud prostredníctvom rozsiahlej humanitárnej pomoci,“ zdôraznila.
Trump vo štvrtok po rozhovoroch s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom a libanonským prezidentom Džúzífom Awnom na svojej platforme Truth Social uviedol, že obaja lídri súhlasili s desaťdňovým prímerím. Toto prímerie, ktorým sa majú pozastaviť mesiac a pol trvajúce útoky, začne platiť vo štvrtok o 23.00 h SELČ.
Šéf Bieleho domu podľa svojich slov nariadil americkému ministrovi zahraničných vecí Marcovi Rubiovi, americkému viceprezidentovi J. D. Vanceovi a predsedovi Zboru náčelníkov štábov ozbrojených síl USA generálovi Danovi Caineovi, aby spolupracovali s Izraelom a Libanonom na dosiahnutí trvalého mieru.
