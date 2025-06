Von der Leyenová uvítala Trumpovo oznámenie o prímerí Iránu a Izraela

Brusel 24. júna (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v utorok uviedla, že kontinent „víta“ oznámenie o iránsko-izraelskom prímerí od amerického prezidenta Donalda Trumpa. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



„Ide o dôležitý krok k nastoleniu stability v regióne, ktorý je napätý. Musí sa to stať našou spoločnou prioritou,“ uviedla na platforme X. Zároveň vyzvala Irán, aby „sa zapojil do seriózneho a dôveryhodného diplomatického procesu“, pretože rokovací stôl je podľa jej slov „jedinou schodnou cestou vpred“.



Šéf Bieleho domu v pondelok oznámil, že Irán a Izrael sa dohodli na „úplnom prímerí“. V utorok vyhlásil, že prímerie už vstúpilo do platnosti. Dodržiavať ho podľa neho začne najskôr Irán a po 12 hodinách sa k nemu pridá aj Izrael. Po uplynutí 24 hodín by sa podľa Trumpa mal konflikt skončiť úplne.



Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí v reakcii oznámil, že Teherán „nebude mať v úmysle pokračovať v reakcii“, ak Tel Aviv prestane s útokmi. Izraelská armáda však tvrdí, že približne dve a pol hodiny hodiny po začiatku prímeria s Teheránom v utorok zaznamenala rakety vypálené z Iránu.



Izrael 13. júna spustil vojenské operácie proti Iránu a útoky zacielil na vysokých vojenských predstaviteľov a jadrové zariadenia. Teherán na to reagoval odvetnými útokmi. Do konfliktu sa v nedeľu zapojili aj Spojené štáty, keď útočili na iránske jadrové zariadenie vo Fordó, v Natanze a Isfaháne.