Von der Leyenová v Albánsku: Rozšírenie zostane prioritou EÚ

Tirana 23. októbra (TASR) – Rozšírenie Európskej únie o ďalších členov bude patriť k hlavným bodom agendy Bruselu. V úvode cesty po šiestich krajinách západného Balkánu to v stredu v Albánsku prisľúbila predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.



"Ubezpečujem vás, že rozšírenie zostane počas môjho ďalšieho mandátu najvyššou prioritou," povedala von der Leyenová na tlačovej konferencii s albánskym premiérom Edim Ramom. Ten zdôraznil, že neexistuje diskusia o tom, či je miesto Albánska v Európskej únii. "Budúcnosť našich detí sa musí formovať jedine v EÚ," vyhlásil.



Šéfka EK sa na svojej štvrtej návšteve regiónu vo štvrtok presunie do Severného Macedónska a Bosny. Zavíta tiež do Kosova, Čiernej Hory a Srbska.



Diskusie o rozšírení EÚ o štáty západného Balkánu trvajú už 20 rokov, pripomenula AFP. V prípade jednotlivých krajín sa situácia vyvíjala veľmi rozdielne – najďalej od členstva má Kosovo, ktoré stále neuznáva pätica krajín Únie, kým najväčší pokrok dosiahla Čierna Hora.



Počas tohto obdobia v niektorých krajinách klesla verejná podpora členstva v EÚ i politická vôľa realizovať reformy. Atmosféra sa zmenila po invázii Ruska na Ukrajinu v roku 2022, po ktorom tiež v Únii silneli snahy čeliť ruskému vplyvu na západnom Balkáne.



EÚ spustila v novembri 2023 plán podpory rastu pre západný Balkán, zahŕňajúci iniciatívu s objemom šiestich miliárd eur, ktorá má byť protiváhou ekonomickému vplyvu Číny a Ruska. Platby budú spojené s reformami, najmä zladením so spoločnou zahraničnou a bezpečnostnou politikou EÚ, dodala AFP.