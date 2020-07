Von der Leyenová v EP: Ak sa EÚ poučí z koronakrízy, bude silnejšia

Brusel 8. júla (TASR) - Európska únia sa musí poučiť z pandémie nového koronavírusu a jej členovia musia konať spoločne, aby Únia vyšla z tejto krízy silnejšia. To bol hlavný odkaz, ktorý v stredu popoludní predniesla predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová pred poslancami Európskeho parlamentu (EP) na úvod júlového plenárneho zasadnutia tejto inštitúcie.



Šéfka eurokomisia upozornila, že popasovať sa s dôsledkami koronakrízy bude tou najmimoriadnejšou výzvou pre EP a pre všetkých Európanov počas nasledujúcich šiestich mesiacov. Pripomenula, že nákaza Covid-19 pripravila o život viac ako 100.000 ľudí v Európe a Únia vstúpila do najhoršej recesie od čias veľkej hospodárskej krízy.



Podľa jej slov je súčasná kríza "hlbšia a širšia" ako finančná kríza spred desiatich rokov. Ako však dodala, niektoré krajiny už od vypuknutia epidémie pomáhali národnej ekonomike silnými verejnými investíciami, ľudia boli schopní udržať si prácu a vo veľkom rozsahu bol zavádzaný koncept "kurzarbeitu".



"To niektorým krajinám umožnilo, aby vyšli z krízy silnejšie ako predtým. Z toho by sme sa mali poučiť. A teraz to musíme robiť spoločne. Ak to urobíme správne, môžeme z tejto krízy vyjsť silnejší aj vďaka spoločnému európskemu cieľu založenému na programe EÚ budúcej generácie," vysvetlila von der Leyenová. A ocenila, že mottom nastupujúceho nemeckého predsedníctva v Rade EÚ je slovo "spoločne". Všetci spoločne prekonať krízu. "To je motor našej Únie," dodala.



Šéfka exekutívy EÚ zároveň europoslancom pripomenula, že investície plánované cez program EÚ budúcej generácie sú spojené s reformami založenými na konkrétnych odporúčaniach eurokomisie pre jednotlivé členské krajiny. To podľa nej znamená, že každý členský štát musí plniť svoje domáce úlohy a "zmeniť sa k lepšiemu". Oživenie európskeho hospodárstva bude neoddeliteľné od Európskej ekologickej dohody a tiež od digitalizácie a posilňovania odolnosti.



V závere svojho prejavu von der Leyenová upozornila na význam budúceho sedemročného rozpočtu EÚ, o ktorý sa opiera aj ambiciózny plán obnovy. Lebo ak program EÚ budúcej generácie bol prijatý na riešenie akútnej krízy, viacročný finančný rámec je najdôležitejším nástrojom EÚ na implementáciu jej dlhodobých cieľov a politík.



