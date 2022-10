Von der Leyenová hovorila o zastropovaní cien dovážaného plynu

Brusel/Štrasburg 5. októbra (TASR) - Dočasné zastropovanie cien plynu a spoločné európske nákupy plynu by mali znížiť ceny energií v Európskej únii. Vyhlásila to v stredu doobeda predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová pred poslancami Európskeho parlamentu v Štrasburgu. Informuje o tom spravodajca TASR.



Šéfka eurokomisie spresnila, že zavedenie maximálnej ceny pre dovážaný plyn je dočasným riešením a má sa pri tom zaistiť bezpečnosť dodávok. Prvým krokom bude cenové obmedzenie na plyn pre výrobu elektriny. "Myslím si však, že sa musíme pozrieť aj na ceny plynu mimo trhu s elektrinou," skonštatovala v pléne EP.



Zastropovanie cien plynu by podľa nej malo obmedziť kolísanie cien, ale o návrhu neprezradila ďalšie podrobnosti. Popíše ich v liste šéfom vlád a štátov EÚ pred dvojdňovým summitom v Prahe, ktorý sa začína vo štvrtok (6.10). Uviedla však, že EK počíta s vyjednaním nižších cien plynu s dodávateľmi ako Nórsko. Spolieha sa na solidaritu členských krajín v podobe spoločných nákupov plynu, čo by tiež malo znížiť ceny energií.



Von der Leyenová opäť zopakovala, že krajiny EÚ od februárového útoku Ruska proti Ukrajine znížili svoju závislosť od ruských fosílnych palív. Teraz sa dováža len 7,5 percent plynu z Ruska, pred vojnou na Ukrajine to bolo 41 percent, uviedla. Zásobníky plynu v krajinách EÚ sú už teraz naplnené na 90 percent, keďže sa podarilo nakupovať plyn od krajín ako sú Nórsko, Alžírsko alebo USA.



Vystúpenie v EP naznačuje zmenu prístupu voči zastropovaniu cien všetkého dovážaného plynu do Európy. Pred niekoľkými dňami s tým nesúhlasilo Nemecko pre obavy, že široký cenový strop by mohol odkloniť dodávky plynu pre Európu. Na druhej strane skupina 15 krajín EÚ, vrátane Slovenska, vyzvala v spoločnom liste exekutívu EÚ, aby pred nadchádzajúcou zimou a vykurovacou sezónou stanovila cenový strop na všetok dovážaný plyn, či už skvapalnený dovážaný loďami alebo prúdiaci potrubím.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)