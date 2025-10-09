< sekcia Zahraničie
Von der Leyenová v EP ustála obe hlasovania o vyslovení nedôvery
Vopred sa očakávalo, že ani jeden z návrhov neprejde.
Autor TASR,aktualizované
Štrasburg 9. októbra (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vo štvrtok ustála obe hlasovania o návrhoch na vyslovenie nedôvery, ktoré podali politické skupiny Ľavica a Patrioti pre Európu (PfE). Stalo sa tak počas plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu v Štrasburgu, informuje TASR.
Ani jeden z návrhov na vyslovenie nedôvery, ktoré samostatne podali politické frakcie 11. septembra, nedostal potrebnú podporu najmenej dvoch tretín prítomných europoslancov.
V oboch hlasovaniach sa za von der Leyenovú a členov jej komisie postavila väčšina poslancov Európskeho parlamentu. Pri návrhu PfE dalo hlas na vyslovenie nedôvery 179 europoslancov, 378 bolo proti a 37 sa zdržalo. Iniciatívu Ľavice podporilo 133 poslancov, kým 383 hlasovalo proti a 78 sa hlasovania zdržalo.
Von der Leyenová následne na sieti X napísala, že si váži podporu, ktorú od europoslancov dostala.
Vopred sa očakávalo, že ani jeden z návrhov neprejde. Oba však podľa agentúry AFP predstavovali ďalší dôkaz napätia okolo pôsobenia von der Leyenovej, najmä po jej nedávnej dohode o clách s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Mnoho poslancov - vrátane priaznivcov šéfky EK - spomínanú dohodu ostro kritizuje.
Kritici sa takisto sťažujú na podľa nich centralizovaný štýl vedenia eurokomisie zo strany jej predsedníčky a netransparentnosť. Narastá aj napätie medzi jej podporovateľmi v súvislosti s riešením kľúčových otázok.
EK pod vedením von der Leyenovej už jedno hlasovanie o nedôvere v júli ustála, keď návrh podporilo 175 europoslancov a proti bolo 360. Na jeho prijatie je potrebná dvojtretinová väčšina odovzdaných hlasov, ktorá zároveň predstavuje väčšinu všetkých členov EP.
