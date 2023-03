Von der Leyenová v kanadskom parlamente: Kanada zachránila Ukrajinu

Ottawa 8. marca (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v utorok uviedla, že výcvik ukrajinských vojakov v Kanade po anexii Krymu v roku 2014 sa ukázal ako kľúčový v počiatočnej fáze ruskej invázie na Ukrajinu. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



"Kanada zachránila Ukrajinu," povedala šéfka EK v kanadskom parlamente. Dodala, že "Kanada reagovala na vojnu na Ukrajine nad rámec svojich povinností".



Uviedla, že Kanada "pochopila závažnosť situácia na Ukrajine skôr ako mnohí iní" vrátane niektorých európskych krajín.



Rozhodnutie Ottawy zriadiť výcvikovú misiu pre ukrajinskú armádu po ruskej anexii Krymu sa ukázalo ako veľmi dôležité v prvých hodinách ruskej invázie na Ukrajinu vlani 24. februára, pokračovala predsedníčka EK.



Von der Leyenová tiež pripomenula, že ruský prezident Vladimir Putin si myslel, že Kyjev dobyje za 3 dni. Podľa nej to bola obrovská strategická chyba. "Ukrajinský odpor ohromil svet. Predovšetkým vďaka odvahe ukrajinského ľudu. Bolo to však aj vďaka profesionalite ukrajinských vojakov, z ktorých mnohí boli vycvičení v Kanade," dodala.



Šéfka EK zároveň poďakovala kanadskému premiérovi Justinovi Trudeauovi za spoluprácu s EÚ pri poskytovanú pomoci Ukrajine. "Všetko, čo sme urobili pre Ukrajinu, sme urobili spolu," povedala.



Predsedníčka EK v stredu odcestuje z Kanady do USA. S americkými predstaviteľmi bude diskutovať najmä o vojne na Ukrajine, obchode a transatlantických vzťahoch. V piatok sa stretne s americkým prezidentom Joeom Bidenom.