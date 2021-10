Von der Leyenová v pléne uviedla, že EÚ bude konať proti Poľsku

Štrasburg 19. októbra (TASR) – Európska komisia (EK) odpovie na rozhodnutie poľského Ústavného súdu, ktorý neuznal nadradenosť legislatívy EÚ nad národným právom. Uviedla to v utorok v Štrasburgu predsedníčka EK Ursula von der Leyenová pred poslancami Európskeho parlamentu (EP) a poľským premiérom Mateuszom Morawieckim.



Šéfka exekutívy EÚ zdôraznila, že nedovolí, aby boli ohrozené spoločné hodnoty EÚ a spresnila, že „Európska komisia bude konať".



„Toto rozhodnutie spochybňuje základy EÚ. Je to priama výzva pre jednotu európskeho právneho poriadku, ktorý poskytuje rovnaké práva, právnu istotu, vzájomnú dôveru medzi členskými štátmi, a teda spoločné politiky. Ide o prvý prípad, kedy súd členského štátu zistil, že zmluvy EÚ sú nezlučiteľné s národnou ústavou," opísala Leyenová situáciu.



Podľa jej slov to má vážne dôsledky pre poľský ľud, lebo verdikt súdu má priamy vplyv na ochranu súdnictva, narúša ochranu nezávislosti súdov a tým pádom majú Poliaci menšiu ochranu a sú ohrozené ich práva.



Leyenová pripomenula, že obavy Únie o nezávislosť poľského súdnictva trvajú už dlhšie, lebo sa množili správy o rušení imunity sudcov a ich bezdôvodného prepúšťania z funkcie, čo ohrozuje nezávislosť justície. Dodala tiež, že to nie len pohľad EK ale aj Súdneho dvora EÚ, či Rady Európy a Európskeho súdu pre ľudské práva.



Von der Leyenová spresnila, že existujú tri možnosti ako môže EK riešiť vzniknutú situáciu: Spustiť nové právne konanie EK voči Poľsku, spustiť nový mechanizmus podmienenosti čerpania eurofondov naviazaný na rešpektovanie zásad právneho štátu, alebo použitie postupu podľa článku 7 Lisabonskej zmluvy, ktorý by mohol v konečnom dôsledku viesť k odňatiu poľského hlasovacieho práva v EÚ.



Morawiecki vo svojom vystúpení v pléne EP obhajoval postoj svojej vlády, keď pripomenul, že najvyšším poľským zákonom je ústava krajiny a tá stojí nad všetkými ostatnými zákonmi. V liste, ktorý zverejnil v pondelok, teda deň pred svojim „grilovaním" v pléne EP, Morawiecki upozornil, že EÚ už čoskoro môže prestať byť federáciou slobodných štátov a premeniť sa na „centrálne riadený organizmus, ktorý riadi inštitúcie EÚ bez demokratickej kontroly európskych občanov".