Von der Leyenová v roku 2024 absolvovala 16 letov súkromným lietadlom

Brusel 2. júla (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová absolvovala 16 letov súkromným lietadlom v roku 2024. Vyplýva to z cestovných údajov, ktoré EK zverejnila v písomnej odpovedi na otázku nemeckého europoslanca Martina Schirdewana. Letenky hradila eurokomisia, TASR o tom informuje na základe správy portálu Euractiv.com.



Schirdewan, spolupredseda skupiny Ľavica v Európskom parlamente, pravidelne kritizuje von der Leyenovú za jej cestovné návyky, najmä s ohľadom na jej úlohu pri presadzovaní Európskej zelenej dohody (tzv. Green Deal).



Hovorca EK zdôraznil, že súkromné lety sa využívajú výhradne v prípadoch logistických obmedzení, časového tlaku alebo z bezpečnostných dôvodov. „Je dobré si uvedomiť, že (von der Leyenová) je riadnym členom Európskej rady, skupiny G7, G20 a je pozývaná na významné celosvetové podujatia, ako je Valné zhromaždenie OSN,“ poznamenal hovorca EK. „Predsedníčka v čo najväčšej miere cestuje komerčnými leteckými spoločnosťami a verejnou dopravou,“ dodal.



Podľa zverejnených údajov ju na cestách sprevádza tím od troch do 39 ľudí. Jedna z najväčších misií bola septembrová návšteva povodňami zasiahnutého mesta Vroclav v Poľsku v rámci širšej oficiálnej cesty na Ukrajinu. Zahŕňala 40 osôb a podľa dostupných informácií vyšla na približne 2981 eur na osobu.



Von der Leyenová sa stretla s kritikou aj v máji, keď spolu s predsedom Európskej rady Antóniom Costom a šéfkou Európskeho parlamentu Robertou Metsolovou letela zo Štrasburgu do Luxemburgu, hoci autom sa dá táto trasa prejsť približne za tri hodiny.