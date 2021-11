Leyenová v súvislosti s novým variantom: Teraz pretekáme s časom

Riga 28. novembra (TASR) - Ako "preteky s časom" označila v nedeľu predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová snahu celého sveta porozumieť novému koronavírusovému variantu omikron a v prípade potreby upraviť existujúce vakcíny tak, aby boli voči tomuto variantu účinné. Uviedla to počas svojej návštevy Litvy, píše agentúra AFP.



"Vieme, že sú to preteky s časom. Vedci a výrobcovia vakcín potrebujú dva až tri týždne, aby získali úplný obraz o vlastnostiach mutácií tohto variantu," povedala Von der Leyenová. Verejnosť zároveň vyzvala, aby prijala preventívne opatrenia za účelom poskytnúť vedcom dostatok času na to, aby nový variantu preskúmali a porozumeli mu. Ľudí okrem toho požiadala, aby sa dali zaočkovať, nosili rúška a respirátory a dodržiavali vzájomné rozstupy.



Podľa Von der Leyenovej zmluva uzavretá v lete Európskou komisiou so spoločnosťou Pfizer-BioNTech na dodanie 1,8 miliardy dávok vakcíny obsahuje klauzulu pre prípad objavenia "únikového variantu koronavírusu", ktorý sa môže vyhnúť imunite získanej očkovaním. Klauzula v zmluve uvádza, že "ak sa koronavírusový variant zmení na únikový variant ... konzorcium Pfizer-BioNTech je schopné prispôsobiť mu svoju vakcínu do 100 dní," dodala.



Nový variant omikron po prvý raz hlásili tento týždeň z Juhoafrickej republiky (JAR). Odvtedy ho zaznamenali aj v ďalších krajinách v južnej časti Afriky, v Hongkongu, Izraeli, Belgicku, Nemecku, Taliansku i Británii. Viaceré krajiny v súčasnosti prijímajú opatrenia v oblasti cestovania s cieľom zabrániť šíreniu tohto variantu.