Von der Leyenová: V stávke je budúcnosť nášho kontinentu

Brusel 1. marca (TASR) - Ruská invázia na Ukrajinu je "chvíľou pravdy pre Európu" a v stávke je budúcnosť starého kontinentu. Počas utorkového mimoriadneho zasadnutia Európskeho parlamentu to povedala predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová.



"V stávke je osud Ukrajiny, ale na miske váhy je aj náš vlastný osud," povedala v EP šéfka Komisie. Počas prejavu zároveň uviedla, že Brusel poskytne dodatočných 500 miliónov eur na pomoc pri riešení "humanitárnych dôsledkov" vojny vrátane prílevu utečencov z Ukrajiny do krajín európskeho spoločenstva.



"To, ako na konanie Ruska zareagujeme dnes, bude určovať budúcnosť medzinárodného systému," povedala von der Leyenová.



"Musíme ukázať silu, ktorá sa nachádza v našich demokraciách; silu ľudí, ktorí si vyberajú svoju nezávislú cestu slobodne a demokraticky," dodala predsedníčka EK.