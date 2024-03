Von der Leyenová verí, že koridor z Cypru do Gazy otvoria v nedeľu

Larnaka 8. marca (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v piatok vyjadrila presvedčenie, že koridor pre humanitárnu pomoc z Cypru do Pásma Gazy bude otvorený do konca tohto týždňa. TASR správu prevzala z agentúr AFP a DPA.



"K otvoreniu tohto koridoru sme veľmi blízko, dúfame, že (sa tak stane) v túto nedeľu," povedala po návšteve cyperskej Larnaky.



Von der Leyenová na sociálnej sieti X uviedla, že EÚ pre Palestínčanov na tento rok vynakladá humanitárnu pomoc vo výške 250 miliárd eur. "Ústrednou úlohou je však dostať túto pomoc k ľuďom v Gaze," dodala a pripomenula, že práve na tento účel EÚ v spolupráci s USA a Spojenými arabskými emirátmi (SAE) otvára námorný koridor z Cypru.



Cyprus sa už niekoľko mesiacov usiluje dostať do Pásma Gazy humanitárnu pomoc pomocou lodí. Prvá z nich vyplávala v januári, musela však pristáť v Egypte, pretože prístup do prístavov na pobreží Pásma Gazy nie je pre veľké lode možný, pripomína DPA.



Armáda USA spolu s ďalšími krajinami chce preto na pobreží tejto enklávy zriadiť dočasný prístav, kde budú môcť pristáť aj lode s humanitárnou pomocou.