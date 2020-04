Von der Leyenová víta ciele globálnej darcovskej kampane

Brusel 30. apríla (TASR) - Európska komisia (EK) vo štvrtok pripomenula, že Európska únia v spoločnom úsilí so svojimi globálnymi partnermi chce od 4. mája naštartovať darcovské úsilie, čiže celosvetovú reakciu na pandémiu nového koronavírusu.



EÚ sa pripája k Svetovej zdravotníckej organizácii (WHO) a ďalším zdravotníckym organizáciám s celosvetovým pôsobením, ktoré volajú po potrebe zabezpečiť na celom svete rýchly a spravodlivý prístup k bezpečným, kvalitným, účinným a cenovo dostupným diagnostickým a liečebným postupom a vakcínam proti koronavírusu.



S cieľom získať finančné prostriedky na podporu tohto úsilia EÚ a jej partneri usporiadajú celosvetový darcovský maratón, pričom cieľom je vyzbierať prvotnú cieľovú sumu vo výške 7,5 miliardy eur.



Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová v tejto súvislosti uviedla, že je nevyhnutné spojiť svet, jeho lídrov a ľudí v boji proti koronavírusu. "Už o desať dní iniciujeme globálne darcovské úsilie. Skutočný maratón! Pretože boj proti koronavírusu si vyžaduje globálnu reakciu a neprestajnú činnosť na mnohých frontoch. Musíme vyvinúť vakcínu, vyrábať ju a nasadiť ju vo všetkých kútoch sveta. A musíme ju sprístupniť za prijateľné ceny," opísala situáciu v správe pre médiá.



Komisia bude od 4. mája registrovať všetky záväzky krajín a nadácií, ktoré chcú finančne prispieť na tento cieľ. V rovnaký deň exekutíva EÚ oznámi aj ďalšie etapy globálnej kampane, ktorej cieľom bude priebežne dopĺňať dostupné finančné prostriedky.



Eurokomisia vyzvala vlády, popredných predstaviteľov podnikateľského sektora, verejných činiteľov, filantropov, umelcov a občanov, aby zvyšovali informovanosť o tomto globálnom darcovskom úsilí. Zozbierané finančné prostriedky sa rozdelia do troch oblastí: na vývoj diagnostických postupov, liečebných postupov a nových vakcín.



(spravodajca TASR Jaromír Novak) gon