Von der Leyenová víta pokrok na rokovaniach o mierovom pláne
Podľa von der Leyenovej „kľúčovou otázkou je financovanie Ukrajiny, najmä využitie zmrazených ruských štátnych aktív.“
Autor TASR
Brusel 25. novembra (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v utorok privítala „solídny a povzbudivý pokrok“, ktorý badať v posledných dňoch na rokovaniach smerujúcich k spravodlivému a trvalému mieru pre Ukrajinu, informuje TASR.
Vo svojom príspevku na sociálnej sieti X ubezpečila, že „záujmy Ukrajiny sú aj našimi záujmami“ a že Ukrajina môže v nadchádzajúcich rokovaniach naďalej rátať s podporou zo strany EÚ.
Von der Leyenová privítala účasť amerického ministra zahraničných vecí Marca Rubia na utorkovej videokonferencii koalície ochotných a konštatovala potrebu silnej transatlantickej spolupráce, ktorá podľa nej prináša výsledky. Ako príklad uviedla vplyv koordinovaných a postupných vĺn sankcií voči ruskej ekonomike, čím sa obmedzujú zdroje, ktoré má Rusko k dispozícii na vedenie vojny voči Ukrajine.
Šéfka EK vyslovila názor, že tlak zostáva jediným jazykom, ktorému Rusko rozumie, a dodala, že spojenci tento tlak budú zvyšovať, kým Rusko neprejaví skutočnú ochotu pristúpiť na dôveryhodnú cestu k mieru.
Pripomenula, že zatiaľ čo Európa a jej partneri sú plne angažovaní v snahách o nastolenie spravodlivého a udržateľného mieru, Rusko v noci na utorok eskalovalo svoje útoky na Kyjev, pričom rakety a drony dokonca narušili vzdušný priestor Moldavska a Rumunska. Šéfka EK označila tieto incidenty za ďalšiu pripomienku, že bezpečnosť Ukrajiny je bezpečnosťou Európy.
