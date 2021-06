Von der Leyenová vníma maďarský zákon o pedofílii ako diskrimináciu

Brusel 23. júna (TASR) - Európska komisia pohrozila právnymi krokmi voči Maďarsku v súvislosti s novým zákonom, ktorý zakazuje sprostredkovať osobám mladším ako 18 rokov informácie zobrazujúce alebo propagujúce homosexualitu či zmenu pohlavia. Uviedla to v stredu predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová.



"Tento maďarský zákon je hanba. Poverila som zodpovedných komisárov, aby ešte predtým, ako zákon nadobudne účinnosť, poslali maďarským úradom list, v ktorom vyjadria naše obavy," cituje šéfku exekutívy EÚ agentúra DPA.



Von der Leyenová ďalej konštatovala, že zákon jednoznačne diskriminuje ľudí na základe ich sexuálnej orientácie, čo je v rozpore so základnými hodnotami Európskej únie, ako sú ľudská dôstojnosť, rovnosť a dodržiavanie ľudských práv.



"Už som to povedala: Verím v Európsku úniu, v ktorej majú ľudia slobodu byť tým, kým sú a milovať, koho chcú. Verím v Európu, ktorá zahŕňa rozmanitosť. Využijem všetky právomoci Európskej komisie, aby boli zaručené práva všetkých občanov EÚ. Nech ide o kohokoľvek a žije kdekoľvek v Európskej únii," uviedla von der Leyenová.



Jej vyhlásenie prichádza deň po tom, ako diplomati 13 členských krajín EÚ počas zasadnutia Rady EÚ pre všeobecné záležitosti v Luxemburgu vyzvali eurokomisiu, aby prijala potrebné právne kroky a zažalovala Maďarsko kvôli spornému zákonu na Súdnom dvore EÚ.



Návrh nového zákona, ktorý minulý týždeň schválil maďarský parlament, zakazuje mladým ľuďom a deťom prístup ku knihám alebo filmom zobrazujúcim alebo propagujúcim homosexualitu či zmenu pohlavia. Zakazuje tiež reklamy, ktoré zobrazujú, že homosexuálni alebo transrodoví ľudia sú normálnou súčasťou spoločnosti.







(spravodajca TASR Jaromír Novak)