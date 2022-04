Von der Leyenová: Vojna na Ukrajine ovplyvní nielen Európu

Brusel/Nái Dillí 25. apríla (TASR) - Ruská invázia na Ukrajinu ohrozuje aj regionálnu bezpečnosť Indie a výsledok tejto vojny ovplyvní nielen budúcnosť Európy, ale aj indicko-pacifický región. Povedala to v pondelok v Naí Dillí predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová, a to na záver dvojdňovej návštevy Indie zameranej na posilnenie strategických vzťahov medzi EÚ a touto krajinou, informuje spravodajca TASR na základe oficiálneho vyhlásenia šéfky eurokomisie.



Von der Leyenová vo svojom prejave na výročnej geopolitickej konferencii Raisina Dialogue v Naí Dillí upozornila, že výsledok vojny, ktorá prebieha na Ukrajine, ovplyvní nielen budúcnosť Európy, ale hlboko ovplyvní aj indicko-pacifický región a zvyšok sveta. "Pre indicko-pacifický región, ako aj pre Európu je rovnako dôležité, aby boli rešpektované hranice. A že odmietame sféry vplyvu. Chceme pozitívnu víziu mierového a prosperujúceho indo-pacifického regiónu," oznámila šéfka eurokomisie.



Pri tejto príležitosti upozornila aj na partnerstvo medzi Pekingom a Moskvou. Pripomenula, že Rusko a Čína uzavreli "zdanlivo neobmedzený pakt", priateľstvo "bez hraníc", a opýtala sa, čo možno očakávať od "nových medzinárodných vzťahov", ktoré chcú presadzovať Rusko a Čína.



India sa zatiaľ zdržala otvoreného odsúdenia ruskej invázie na Ukrajinu a snaží sa nájsť rovnováhu medzi svojimi vzťahmi s EÚ a Západom a vzťahmi s Ruskom, ktoré zabezpečuje veľkú časť dodávok zbraní a energetických potrieb.



Von der Leyenovej návšteva Indie vyústila do dohody o vytvorení Rady pre obchod a technológie (TTC), ktorá podporí obchodnú a technologickú spoluprácu medzi oboma stranami, a šéfka EK svojim hostiteľom zdôraznila, že EÚ bude v nasledujúcom desaťročí pracovať na posilnení svojich vzťahov s Naí Dillí.



Obe strany sa dohodli na obnovení rokovaní o dohode o voľnom obchode - zablokovanej od roku 2013 kvôli nezhodám v otázkach, ako sú patenty a clá - a tiež na začatí rozhovorov o dohode o ochrane investícií, ako aj o dohode o zemepisných označeniach. Prvé kolo rokovaní sa uskutoční v júni toto roka, pričom cieľom je urýchlene uzavrieť všetky tri dohody.



Von der Leyenová pripomenula, že EÚ je tretím najväčším obchodným partnerom Indie, jedným z najväčších investorov v Indii a druhým najväčším miestom pre jej vývozy. Budúce obchodné dohody podľa nej pomôžu diverzifikovať a zabezpečiť dodávateľské reťazce, podporia ekonomické príležitosti pre európske podniky a prinesú značné výhody občanom EÚ.



EÚ a India sa chcú spoločne zamerať aj na ekologické výzvy. Von der Leyenová navrhla indickým partnerom zintenzívniť spoluprácu s cieľom dosiahnuť ambiciózne ciele v oblasti dekarbonizácie, zintenzívniť spoločné úsilie v oblasti solárnej energie a prehĺbiť spoluprácu najmä v oblasti zeleného vodíka.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)