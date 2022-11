Von der Leyenová volala so Zelenským: EÚ dá Ukrajine generátory

Brusel/Kyjev 25. novembra (TASR) - Európska únia zintenzívni pomoc pre Ukrajinu a pomôže jej obnoviť, udržiavať a chrániť elektrickú sieť a vykurovanie. Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová to oznámila v piatok po telefonáte s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. TASR prevzala správu z portálu britského denníka The Guardian.



Von der Leyenová potvrdila, že EÚ pripravuje pre Ukrajinu "čo najrýchlejšie" doručenie veľkých darov od jednotlivých členských štátov a z rezerv EK.



EÚ podľa nej poskytne 200 stredne veľkých transformátorov a veľký autotransformátor z Litvy, autotransformátor strednej veľkosti z Lotyšska a 40 generátorov s vysokým výkonom z rezerv EÚ v Rumunsku.



Každý z týchto generátorov "dokáže poskytovať nepretržitý elektrický prúd malej až stredne veľkej nemocnici", dodala von der Leyenová.



Informovala tiež, že v telefonáte so Zelenským vyjadrila "plnú solidaritu" EÚ s ukrajinským ľudom, ktorý musí znášať "zámerné a barbarské ostreľovanie" ukrajinskej civilnej infraštruktúry, nariadené ruským prezidentom Vladimirom Putinom.



O vzájomnom telefonáte informoval aj prezident Zelenskyj na Twitteri. V tvíte uviedol: "S predsedníčkou EK sme diskutovali o iniciatíve na vývoz obilnín z Ukrajiny. Poďakoval som sa za obrovskú finančnú pomoc EÚ, za začatie práce na deviatom sankčnom balíku. Vyjadril som sa, že zavedenie cenového stropu na ruskú ropu by bol účinný nástroj. Debatovali sme aj o zaistení energetickej stability na Ukrajine."