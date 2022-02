Von der Leyenová: Vpád Ruska na Ukrajinu by viedol k veľkým sankciám

Brusel 4. februára (TASR) - Európska únia pripravila "robustný a komplexný" balík sankcií pre prípad, ak dôjde k novej agresii Ruska voči Ukrajine. Uviedla to predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová, informuje spravodajca TASR v Bruseli na základe správ agentúry Reuters a týždenníka Politico.



Šéfka EK v rozhovore pre denníky Handelsblatt a Les Echos zverejnenom v piatok uviedla, že medzi možné finančné a ekonomické sankcie voči Moskve patrí obmedzenie prístupu ruských podnikov k zahraničnému kapitálu a prísna kontrola vývozu tovarov, najmä technického charakteru. Išlo by napríklad o high-tech komponenty, ktoré Rusko nemôže jednoducho nahradiť, najmä v oblasti umelej inteligencie a moderných zbraňových systémov, kvantových počítačov, laserov a vesmírnej technológie.



Sankčný balík by sa týkal aj kontroverzného plynovodu Nord Stream 2, ktorý spája Rusko s Nemeckom. Spustenie tohto plynovodu do prevádzky závisí od krokov Ruska.



"Samozrejme, že osoby blízke (ruskému prezidentovi) Vladimirovi Putinovi a oligarchovia môžu byť výrazne ovplyvnené," uviedla Von der Leyenová.



Rusko, ktoré v roku 2014 anektovalo polostrov Krym a podporuje proruských separatistov na východe Ukrajiny, presunulo do blízkosti ukrajinských hraníc približne 100.000 vojakov. Moskva zároveň od Západu žiada bezpečnostné záruky, vrátane záväzku, že Ukrajina nevstúpi do NATO.



spravodajca TASR Jaromír Novak