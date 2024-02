Von der Leyenová vylučuje spoluprácu s Putinovými priateľmi v EP

Brusel 21. februára (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v stredu vylúčila akúkoľvek spoluprácu s "priateľmi" ruského prezidenta Vladimira Putina v novom Európskom parlamente (EP), ktorý vzíde z júnových eurovolieb. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Tí, ktorí bránia naše hodnoty voči Putinovým priateľom, sú tí, s ktorými chcem spolupracovať," povedala von der Leyenová na tlačovej konferencii v Bruseli, po boku predsedu Európskej ľudovej strany (EPP) Manfreda Webera.



Von der Leyenová odpovedala na otázku novinárov, či by v prípade svojho ďalšieho funkčného obdobia na čele EK spolupracovala s parlamentnou väčšinou, ktorá by zahŕňala pravicovo euroskeptickú frakciu Európski konzervatívci a reformisti (ECR).



"Je dôležité, aby som spolupracovala s proeurópskymi, proaliančnými, proukrajinskými skupinami, ktoré sú jasnými zástancami našich demokratických hodnôt," odpovedala. "Putinovi priatelia: nemožné," dodala.



Weber na tlačovej konferencii oznámil, že von der Leyenová získala podporu EPP v snahe uchádzať sa o svoj druhý mandát na čele exekutívy EÚ.



Šéfka EK svoj zámer opätovne kandidovať oznámila 19. februára na zasadnutí Kresťanskodemokratickej únie (CDU) v Berlíne. CDU je súčasťou EPP, ktorá má podľa prieskumov najväčšie šance získať najviac hlasov v nadchádzajúcich voľbách do EP (6. až 9. júna) a dostane právo obsadiť funkciu šéfa eurokomisie.