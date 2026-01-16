< sekcia Zahraničie
Von der Leyenová vynechá debatu o vyslovení nedôvery EK
Zastúpi ju Šefčovič.
Autor TASR
Brusel 16. januára (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová sa nezúčastní na pondelkovej rozprave plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu (EP) o návrhu na vyslovenie nedôvery Komisii. V Štrasburgu ju bude zastupovať slovenský eurokomisár pre obchod a hospodársku bezpečnosť Maroš Šefčovič. Pre portál Politico to potvrdila hovorkyňa EP Delphine Colardová, informuje TASR.
Rozprava sa bude týkať návrhu, ktorý predložila frakcia Patrioti pre Európu vedená europoslancom Jordanom Bardellom. V návrhu kritizuje postup von der Leyenovej pri rokovaniach o obchodnej dohode medzi Európskou úniou a juhoamerickým zoskupením Mercosur.
Podľa dvoch predstaviteľov nebudú na rokovaní prítomní ani ďalší eurokomisári. Samotné hlasovanie je naplánované na štvrtok. Očakáva sa, že návrh nezíska potrebnú podporu.
Pri predchádzajúcich troch pokusoch o vyslovenie nedôvery sa von der Leyenová spolu so všetkými 26 komisármi zúčastnila parlamentnej rozpravy s cieľom demonštrovať jednotu EK. Tentoraz zvolila odlišný prístup.
Ide pritom už o štvrtý návrh na vyslovenie nedôvery od leta 2025. Na jeho predloženie postačuje podpora 72 zo 720 europoslancov. Viacerí poslanci z Európskej ľudovej strany (EPP), frakcie socialistov a demokratov (S&D) aj liberálnej Obnovme Európu (RE) podľa portálu Politico upozorňujú, že takto nastavený nízky prah oslabuje význam tohto nástroja.
Členské štáty EÚ odsúhlasili dohodu s Mercosurom pred týždňom, čím umožnili predstaviteľom Únie podpísať dohodu už túto sobotu v Paraguaji. Potrebná je ešte ratifikácia EP, ktorá je však naplánovaná až po podpise dohody.
